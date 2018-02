'Bahia terá este ano a disputa mais dura que já se viu', diz ACM Neto

O prefeito não confirmou, no entanto, a sua participação na eleição estadual

Em mensagem na abertura dos trabalhos na Câmara de Vereadores, na manhã desta sexta-feira (2), o prefeito ACM Neto fez um balanço dos avanços da cidade desde 2013 e falou sobre as eleições estaduais. O prefeito disse que tem governado Salvador com o "pensamento livre, enfrentando a vida real e criando novos caminhos para resolver os problemas mais complexos".

"Me sinto feliz. Me sinto um homem realizado. Tenho mais apoio, mais força, mais confiança, mais garra para seguir em frente, realizando novos sonhos para nossa cidade. E à medida que caminhamos vemos que estamos só no começo de uma das histórias mais bonitas que Salvador já escreveu", ressaltou, acrescentando que "mudamos quase tudo para melhor, menos a segurança, que só piora e que é a área, todos sabemos, onde a prefeitura tem uma atuação muito limitada por força de lei".

(Foto: Divulgação)

ACM Neto afirmou que vai continuar trabalhando em 2018 com foco na gestão da cidade, mas sem deixar de participar do debate eleitoral. "Teremos a eleição no Brasil que talvez seja a mais polarizada de todos os tempos. E teremos eleição na Bahia, que certamente será a mais dura disputa que já se viu. Nós estaremos em campo. Participando, como candidato ou não - isso vai depender de uma decisão popular mais à frente", anunciou.

Ainda conforme Neto, a Bahia terá dois caminhos a escolher em 2018. "Mas quando libertamos nossa forma de pensar, vemos que, sejam quais e quantos forem os candidatos, temos apenas duas escolhas a fazer: escolher entre quem enfrenta as dificuldades e resolve os problemas e quem não enfrenta e fica jogando o problema para os outros".