Bahia terá nove titulares de volta contra Inter; veja convocados

Lucas Fonseca é o único desfalque de Guto Ferreira para a estreia na Série A

Conforme já era esperado, o Bahia irá com força máxima para Porto Alegre, onde estreia na Série A diante do Internacional, às 16h de domingo (15), no Beira-Rio. Os jogadores que foram poupados da viagem para Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia, já foram integrados à delegação que está em São Paulo, onde treina na manhã de sábado (14), no CT do Corinthians.

O principal desfalque do técnico Guto Ferreira é o zagueiro Lucas Fonseca, que apesar de não ter tido lesão constatada no exame de imagem feito, foi poupado pela comissão técnica e só retornará na segunda rodada contra o Santos, dia 21, às 16h, na Fonte Nova. Douglas Grolli e Rodrigo Becão brigam pela vaga, com vantagem para o primeiro.

Com os "reforços" que vieram de Salvador, o tricolor deve ir a campo com Douglas, Nino Paraíba, Tiago, Douglas Grolli e Léo; Gregore e Elton; Zé Rafael, Vinicius e Marco Antônio; Edigar Junio. Confira a lista dos relacionados:

Goleiros: Douglas e Anderson

Laterais: Nino, João Pedro, Mena e Léo

Zagueiros: Douglas Grolli, Tiago, Everson e Rodrigo Becão

Volantes: Gregore, Elton, Flávio e Edson

Meias: Marco Antônio, Zé Rafael, Vinicius, Régis e Allione

Atacantes: Edigar Junio, Júnior Brumado e Elber