Bahia treina em São Paulo antes de embarcar para Porto Alegre

Jogadores poupados da viagem à Bolívia se juntaram ao elenco

Essa será a segunda Série A do zagueiro Tiago com a camisa do Bahia. Na do ano passado, o tricolor estreou com um 6x2 sobre o Atlético-PR, na Arena Fonte Nova. Neste domingo (15), o desafio será fora de casa, contra o Internacional.

Para o defensor, o Esquadrão precisa estrear com um triunfo, como no ano passado. “Vencer na estreia dá confiança aos jogadores. Acho que para um bom resultado no final do campeonato, tem que ter regularidade, pontuar em todos os jogos. Dentro de casa tem que ser, se não 100%, quase perfeito”, disse.

Tiago afirmou que o Bahia chega descansado e motivado para enfrentar o Colorado, apesar da derrota por 1x0 para o Blooming na Bolívia na última quarta-feira (11) pela Copa Sul-Americana. Naquela partida, o tricolor atuou com um time de reservas, exceto o goleiro Douglas.

“Foi uma equipe bastante modificada, sabia que teríamos dificuldades. Foi um jogo muito duro, criamos oportunidades e acabamos não concluindo em gol. Não vai interferir na nossa preparação. A gente confia no nosso trabalho e de que vamos fazer uma grande estreia”, disse.

O Bahia terminou a preparação para a partida em Porto Alegre na manhã deste sábado (14), em São Paulo, no centro de treinamentos do Corinthians. Foi uma escala após a viagem desde Santa Cruz de la Sierra, na Bolívia.

O zagueiro Tiago, o lateral esquerdo Léo, os volantes Elton e Gregore e o meia Vinícius, que foram poupados da viagem internacional, se juntaram ao elenco em São Paulo. A equipe viaja para Porto Alegre às 17h20 deste sábado.