Bahia vai em busca de atacantes para completar elenco de 2018

Com 24 atletas, elenco ainda carece de homens de frente para o rodízio

O período de pré-temporada neste ano é tão curto que neste sábado (6) faltam apenas 12 dias para a estreia do Bahia em 2018. Será contra o Botafogo-PB, na Fonte Nova, no próximo dia 18, pela Copa do Nordeste.

A notícia boa é que o tricolor chega ao fim da primeira semana de treinos com um elenco bastante encorpado. Com a provável contratação do lateral-esquerdo Mena, que aceitou a proposta do tricolor e falta só assinar, o grupo chegará a 24 jogadores profissionais (veja abaixo a relação).

Com a lista em mãos, fica fácil presumir para quais setores chegarão os demais reforços deste início de ano. Guto Ferreira conta com apenas três peças para atuar no ataque pelas laterais do campo: Zé Rafael, Elber e Edigar Junio – e olha que esse último viveu sua melhor fase em 2017 atuando como centroavante.

A camisa 9, aliás, é outra posição que ainda será certamente incrementada. O grupo atualmente tem Hernane, que não viveu uma boa temporada em 2017, e o garoto Júnior Brumado, de apenas 18 anos, que foi aprovado pela comissão técnica e já inicia o ano incorporado ao time profissional.

A tendência, porém, é que o tricolor busque um atacante de área com maior mobilidade, seguindo a tendência que fez sucesso com Edigar Junio. Essa é a função de maior prioridade para o diretor de futebol Diego Cerri buscar antes da estreia na temporada.

Ainda falta

O técnico Guto Ferreira já declarou que vai utilizar neste início de ano a mesma estratégia de revezar o elenco que deu certo no começo de 2017: “Por conta do calendário puxado, vamos ter que ser extremamente criativos na utilização dos jogadores, sempre buscando os que estão de tanque cheio para cada partida”.

Sendo assim, a única posição em que o rodízio não seria possível ainda são os atacantes de beirada. A zaga, as laterais, os volantes, o meio-campo e a camisa 9 já possuem um titular e pelo menos um reserva.

O treinador deixou claro que espera mais atletas a fim de aplicar o rodízio: “Se o Bahia tivesse só três competições para disputar, daria para ter 26 atletas. Com cinco (torneios), você tem que ter um pouquinho mais, para envolver todos da melhor maneira. Todas as competições são importantes”.

Elenco do Bahia até agora para 2018:

Goleiros Douglas, Anderson e Rafael Santos

Laterais João Pedro, Nino Paraíba, Léo e Mena

Zagueiros Lucas Fonseca, Tiago, Everson, Rodrigo Becão e Jackson

Volantes Edson, Elton, Juninho, Nilton e Feijão

Meias Régis, Vinícius e Zé Rafael

Atacantes Hernane, Júnior Brumado, Edigar Junio e Elber