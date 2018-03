Bahia vence Botafogo-PB e vai às quartas da Copa do Nordeste

Com gols de Edigar Junio e Marco Antônio, tricolor faz 2x0 no Belo, em João Pessoa

Atual campeão da Copa do Nordeste, o Bahia deixou para a última rodada sua classificação para as quartas de final da edição deste ano da competição. Mas, sem tanto sofrimento, conseguiu. Nesta quinta (29), em João Pessoa, fez um jogo seguro e bateu o Botafogo-PB por 2x0.



O jogo começou com os auxiliares aparecendo mais que os atletas. Aos 30 segundos, para o Botafogo, e aos 9 minutos, para o Bahia, os assistentes erraram ao marcar impedimentos inexistentes em lances perigosos.



A primeira chance real aconteceu aos 11, com o Belo. Após cobrança de falta, Elton triscou para trás e quase marca contra. Enquanto isso, no Piauí, o Náutico abria o placar contra o Altos e começava a pressionar tanto o Bahia quanto o Botafogo. Afinal, se alguém perdesse, estaria fora das quartas.



O tricolor procurava mais o jogo, mas não conseguia ameaçar o gol de Saulo. Já os paraibanos ficavam esperando uma brecha para o contra-ataque.



Enquanto o Altos empatava em Teresina, Nino fazia boa jogada pela direita e cruzava para trás. Gladstone não alcançou e Rafal Jataí empurrou Zé Rafael quando o meia tricolor se preparava pra chutar. Pênalti, que Edigar Junio cobrou com força e abriu o placar para o Bahia em seu centésimo jogo com a camisa tricolor.



O gol tranquilizou o Esquadrão, que tinha Nino como melhor opção em campo. Aos 39, ele foi a linha de fundo e cruzou. Edigar furou, mas Marco Antônio estava bem posicionado para dominar e tirar do goleiro Saulo, marcando seu primeiro gol como profissional: 2x0. O Belo tentou com Marcos Aurélio, de falta, mas Douglas segurou firme.

Na maciota

A partida em Teresina foi pro intervalo em 2x2 e, ameaçado de ficar de fora, o Botafogo partiu pra cima. No entanto, os pés dos jogadores paraibanos estavam completamente descalibrados, dando um trabalhão aos gandulas do Almeidão.



Administrando o placar, na maciota, o Bahia ainda foi mais perigoso. Chegou a fazer o terceiro, com Edigar Junio, mas estava impedido. Aos 25, Edigar chutou, o zagueiro se atrapalhou, mas Zé, sem goleiro, não conseguiu ampliar. Régis, numa jogadaça, parou no travessão.