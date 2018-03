Bahia vira aos 45 do segundo tempo e se aproxima da classificação

Júnior Brumado marcou o gol do triunfo tricolor sobre a Juazeirense no Adauto Moraes, em Juazeiro

O que era tensão se transformou em alívio no fim. Na tarde deste domingo (4), o Bahia venceu a Juazeirense de virada por 2x1, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, com gol marcado pelo garoto Júnior Brumado, aos 45 minutos do segundo tempo.

O resultado deixou o tricolor na vice-liderança do Campeonato Baiano, com 17 pontos, muito próximo da classificação para a semifinal do estadual, que só não está matematicamente garantida porque o quinto colocado Bahia de Feira, com 14 pontos, ainda tem como passar. No entanto, a diferença do saldo de gols é de oito a favor do Bahia (10 a 2). Já a Juazeirense perdeu a chance de garantir a vaga antecipada e caiu para terceiro lugar, com os mesmos 16 pontos do Fluminense de Feira, que ganhou do Vitória da Conquista por 2x1, em Conquista.

Com quatro desfalques por lesões e expulsões, Guto Ferreira foi obrigado a colocar uma equipe com muitas mudanças em campo. Quando a bola rolou, o que se viu foi o Bahia com os velhos problemas para criar e definir as jogadas. No primeiro tempo, as melhores chances até foram do tricolor. Mas Edigar Junio, em duas oportunidades de cabeça, e Kayke desperdiçaram as chances de abrir o placar.

Do outro lado, a Juazeirense tentava explorar as descidas em velocidade, mas encontrava dificuldade para furar o sistema defensivo do Bahia. Quando conseguiu encaixar o contra-ataque, o Cancão foi mortal. Aos 26 minutos Rayllan fez a jogada pela direita, passou pela marcação de Lucas Fonseca e encontrou o meia Bruno livre do lado esquerdo. O camisa 10 da Juazeirense bateu de primeira, na saída de Douglas, e colocou o time do interior na frente.

Com a inferioridade no placar, o Bahia seguia com dificuldades e pouco incomodava o goleiro Tigre. Já a Juazeirense menteve a postura e tentava ampliar a vantagem no marcador.

Virada no fim

Precisando correr atrás do prejuízo, Guto Ferreira voltou do intervalo com duas mudanças. Elton entrou na vaga de João Pedro e Kayke deu lugar para Júnior Brumado, mas os problemas continuaram. No chute de Brumado na pequena área, Tigre fez a defesa e evitou o empate. Com mais posse, mas pouca criatividade, Guto foi para o tudo ou nada e colocou Régis no lugar de Allione.

Aos 32 minutos, Régis aproveitou jogada de Léo do lado esquerdo, invadiu a área e chutou forte, mas a bola foi para fora, assustando o goleiro Tigre. De tanto insistir nas jogadas pelo alto, o Bahia chegou ao gol. Léo cobrou lateral direto na área, Júnior Gaúcho subiu junto com Douglas Grolli para tentar cortar e mandou contra o próprio gol, aos 39 minutos. O empate deu ânimo ao tricolor, que partiu para o ataque.

Aos 42, Régis cobrou falta na área e Júnior Brumado mandou de cabeça para fora, desperdiçando a chance de colocar o Bahia em vantagem. Três minutos depois veio a redenção. De novo Régis cobrou falta na área, a defesa da Juazeirense afastou mal, Gregore escorou de cabeça e Júnior Brumado, também de cabeça, decretou a virada tricolor aos 45 minutos do segundo tempo.

A última rodada da fase classificatória será na quarta-feira (7), quando o Bahia recebe o Jequié, na Fonte Nova, e a Juazeirense visita o Atlântico, em Pituaçu.