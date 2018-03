Bahia visita a Juazeirense no primeiro jogo da semifinal

Tricolor tem a vantagem de jogar por dois resultados iguais para chegar à decisão

Agora é pra valer, torcedor tricolor. O Bahia disputa neste sábado (17) seu primeiro jogo decisivo de 2018. Às 18h30, a equipe comandada por Guto Ferreira encara a Juazeirense, no estádio Adauto Moraes, em Juazeiro, pela semifinal do Campeonato Baiano. Iniciada a fase mata-mata, não há mais espaço para falhas. Qualquer tropeço pode fazer a taça estadual ir parar bem longe do Fazendão por mais um ano. A última erguida pelo clube foi em 2015.

“Temos que ir com o alerta ligado e procurar fazer um grande jogo”, avisa o técnico Guto Ferreira. Na fase classificatória da competição, o Bahia teve trabalho para vencer no estádio rival. No dia 4 de março, o gol de Bruno Moraes dava o triunfo à Juazeirense até os 37 minutos da etapa final, quando Júnior Gaúcho igualou o placar ao marcar contra. Aos 45, Júnior Brumado, de cabeça, garantiu a virada tricolor.

“É um time bastante adaptado ao campo deles. É um campo difícil de se jogar. É um gramado alto, irregular, que desgasta bastante”, pontuou o treinador do Bahia. “O que surpreendeu foi que eles também não aguentaram jogar o tempo todo. Tiveram dificuldade com câimbra. Agora, falar só do gramado é uma situação que fica muito pobre. Existe a qualidade da equipe deles. Hoje, temos em mente uma realidade muito maior do que eles são capazes”, completou.

Mesmo diante da má qualidade do gramado, o favoritismo é do Bahia. Não apenas pelo destaque das equipes no cenário nacional como também pelo histórico entre elas. O Esquadrão nunca perdeu para o rival. A Juazeirense foi fundada na temporada 2006 e as equipes passaram a se enfrentar de 2012 pra cá e, ao todo, 11 jogos foram disputados: nove triunfos do time da capital e dois empates. O tricolor balançou a rede 22 vezes e o Cancão de Fogo 10.

Para garantir vaga na final do estadual, o Bahia precisa apenas manter o tabu. Como fez melhor campanha na fase classificatória da competição, o tricolor pode até empatar os dois jogos que mesmo assim avança.

O jogo de volta está marcado para o dia 25, às 16h, na Fonte Nova, mas diante do calendário das próximas semanas, Guto Ferreira pretende ampliar a vantagem no confronto de hoje. “É um jogo de 180 minutos, em duas fases, com intervalo de uma semana. Só que na semana, você tem outro tipo de compromisso. Cabe fazer um grande jogo no primeiro compromisso”, explica.

Antes de reencontrar a Juazeirense no jogo de volta da semifinal, o Bahia entrará em campo pela Copa do Nordeste. Na terça-feira (20), enfrenta o Altos, às 21h45, na Fonte Nova. Ainda sem vaga garantida na próxima fase do regional, o tricolor não poderá poupar esforços, mas hoje, o foco é no estadual. “Toda partida que você vai chegando no funil final é importante. Vai nos conduzir ao primeiro objetivo do ano, que é chegar à final e vencer. Nesse momento, a gente tem que acreditar para fazer o melhor possível, vencer e passar da semifinal”, pregou Guto.

O atacante Júnior Brumado é a novidade na lista de desfalques que também inclui Rodrigo Becão, Edson (suspensos), Régis, Allione, João Pedro e Mena (lesionados).

O provável time titular tem Douglas, Nino Paraíba, Tiago, Lucas Fonseca e Léo; Gregore, Edigar Junio, Zé Rafael, Vinícius e Elber; Kayke.

A Juazeirense, trainada por Luiz Antônio Zaluar, vai com força máxima: Tigre, Capone, Emílio, Eron e Deca; Waguinho, Júnior Gaúcho e Jussimar; Rayllan, Bruno Matos e Salatiel.