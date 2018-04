Baía Formosa, no Rio Grande do Norte, terá resorts Six Senses em 2019

Ao todo serão 73 bangalôs de até dois quartos, 54 com três quartos cada e mais 58 casas com quatro ou cinco quartos

A cidade de Baía Formosa, localizada a 90 quilômetros de Natal, se prepara para receber dois resorts da rede Six Senses em 2019, o primeiro das Américas. Os primeiros detalhes, como licença ambiental, já estão acertados e em breve as obras serão iniciadas.

A proposta é erguer dois resorts e uma vila de casas de alto padrão da rede à beira mar, em uma área de cinco hectares, com spas, atividades esportivas, campo de polo, estrutura para pesca, planetário e um centro de proteção de tartarugas. Ao todo serão 73 bangalôs de até dois quartos, 54 bangalôs com três quartos cada e mais 58 casas com quatro ou cinco quartos.

O empreendimento já recebeu a licença prévia de viabilidade ambiental emitida pelo Instituto de Desenvolvimento Sustentável e Meio Ambiente do Rio Grande do Norte (Idema-RN). O investimento na primeira fase será de US$ 400 milhões, mas deverá chegar a US$ 1,5 bilhão ao final do empreendimento.

Além de movimentar o turismo na região, os resorts irão gerar, em média, 400 novas vagas de empregos diretos e quatro mil indiretos. A rede Six Senses conta com hotéis em Courchevel, nos alpes franceses, no Douro, em Portugal, três na Tailândia, três no Vietnã, uma nas Maldivas e outra na China – entre os endereços paradisíacos da rede.