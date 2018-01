Baiana está no comando da série fashion Criativos.BR

Atração estreia neste sábado (6), com apresentação de Samantha Urban

Está marcado para este sábado (6) o lançamento de Criativos.BR – Moda e Identidade. A série promete criar pontes entre a produção fashion brasileira, explorando as características de cada região e os desafios da economia criativa. "O objetivo é mostrar a riqueza cultural do nosso país por meio da nossa moda", conta Samantha Urban, apresentadora da atração.

A baiana está há mais de 15 anos no ramo. "Comecei aos 16 anos como modelo e, no decorrer da minha experiência, fui me apaixonando por esse universo e por suas muitas possibilidades", conta. Consultora de moda e imagem, ela irá conduzir os participantes do programa que, a cada episódio, terá um ensaio fotográfico, assinado por Lucas Assis em parceria com um produtor convidado.

Nos editoriais, o público poderá ver tecidos étinicos de Salvador serem retratados na Paraíba, materiais de Minas Gerais desfilados em Natal... E, para estrelar esses editoriais, a equipe foi em busca de modelos 'fora do padrão', como drag queens, plus size e fisiculturistas. "Nada melhor do que aproveitar essa oportunidade para mostrar e afirmar que a moda é para todos", diz Samantha.

Samantha e Lucas Assis, nos bastidores da série

(Foto: Reprodução/Instagram)

Após cada exibição, nas nove emissoras do SBT Nordeste e no canal Fashion TV, Criativos.BR continua no site oficial, com conteúdo exclusivo. Na TV Aratu, afiliada da emissora na Bahia, a estreia dos novos episódios será sempre às 7h30. A série tem produção da TêmDendê e direção de Vânia Lima, Walkíria Hamu e Nelsinho Foerster.

Confira a entrevista com Samantha:

Você tem mais de 15 anos trabalhando com moda. Como começou sua carreira?

Comecei aos 16 anos como modelo e, no decorrer da minha experiência, fui me apaixonando por esse universo e por suas muitas possibilidades. Tive a oportunidade de trabalhar com grandes nomes da moda brasileira que me servem como inspiração. Eu fui bailarina durante muito tempo. Desde cedo, o palco, a plateia, os figurinos, a arte de se expressar por meio da linguagem corporal sempre estiveram presentes na minha vida. Para mim, foi natural querer me envolver e atuar de outras formas no meio, além de ser modelo. Se vestir é uma forma de se comunicar e, para mim como stylist, é sempre muito realizador conseguir criar, definir uma identidade visual, um estilo para algo idealizado por/para alguém.

A atração irá passar em nove emissoras do SBT Nordeste e ainda no Fashion TV. Está ansiosa para a estreia?

Muito feliz, realizada e ansiosa para sentir o feedback do telespectador, o que é muito importante pra toda a equipe. Nós estamos há meses envolvidos nesse projeto, trabalhando com muita dedicação e amor. É uma grande responsabilidade falar sobre a moda brasileira, então a expectativa é do mesmo tamanho!

O que você achou dessa ideia de misturar a produção fashion brasileira, levando tecidos típicos de um lugar para serem desfilados e fotografados em outro?

O objetivo das nossas pontes criativas é mostrar a riqueza cultural do nosso país por meio da nossa moda. Mergulhar na origem, na história de várias matérias-primas importantes e das pessoas que fazem parte de todo esse processo de produção. Mostrar cenários lindos e de valor para o nosso país, propondo ensaios nesses lugares e criando essa interatividade de identidades e tradições.

"Gravar o Criativos é um grande desafio, que me proporcionou um crescimento pessoal e profissional enorme", diz a apresentadora

(Foto: Reprodução/Instagram)

Por quais cidades a equipe passou?

Viajamos bastante nesses últimos meses. Já passamos por João Pessoa, Campina Grande e Conde, na Paraíba; Olinda e Recife, em Pernambuco; Fortaleza, no Ceará; Salvador e Cachoeira, na Bahia; Belo Horizonte e Brumadinho, em Minas Gerais; Natal, no Rio Grande do Norte; Maceió, em Alagoas; e também São Paulo e Rio de Janeiro. Vamos passar ainda por São Luís, no Maranhão, e Teresina, no Piauí. Daí dá para perceber a variedade e diversidade do programa, não é?

A cada episódio, rolou um ensaio fotográfico. Algum deles foi seu favorito?

Todos os ensaios foram importantes pra mim - com experiências, encontros e realizações especiais.

Criativos.BR terá a participação de drag queens, modelos plus size, fisiculturistas... O que você achou da inclusão de pessoas consideradas 'fora do padrão' na atração?

O programa fala sobre diversidade, possibilidades e de como olhar a moda de uma maneira diferente. Nada melhor do que aproveitar essa oportunidade para mostrar e afirmar que a moda é para todos, é um movimento de inclusão! Menos padrão e mais estilo, com certeza esse é o caminho!

Algum dos episódios foi mais desafiador que o outro?

Todos são desafiadores (risos). Gravar o Criativos é um grande desafio, que me proporcionou um crescimento pessoal e profissional enorme. Eu aprendo em todas as viagens, conheço pessoas e profissionais incríveis, aprendo mais da nossa história e estreitei muito a minha relação com a moda, que hoje, sem dúvida, tem uma importância ainda maior do que antes.