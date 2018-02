Baiana Ilma Gato representa o estado no Miss Brasil Plus Size

'Representar a Bahia é muito gratificante e uma responsabilidade', disse a modelo

A baiana Ilma Gato, 28 anos, irá representar o estado no concurso de Miss Brasil Plus Size 2018. Formada em Letras com Inglês, ela é modelo plus size e técnica de Enfermagem do Trabalho e nasceu em Salvador.

A disputa acontece às 20h do dia 8 de março, Dia Internacional da Mulher, no Hotel Michelangelo, em São José do Rio Preto, em São Paulo. Ilma já coleciona outros títulos como 2ª Miss Bahia Pró Beleza 2016, 3ª Diva da Cynd Biquinis 2016 e Musa Vitória Futebol Clube 2017. Agora, como Miss Bahia Plus Size 2018, a modelo vai em busca do título nacional em São Paulo.

(Foto: Luciano Macêdo/Divulgação)

O concurso tem 18 concorrentes mulheres com manequim a partir do 44. Na ocasião, as representantes de cada estado terão que desfilar com quatro trajes: banho, típico, gala e um vestido normal. "Acreditar é a palavra-chefe. Representar a Bahia em um concurso de Miss Brasil é muito gratificante e uma responsabilidade enorme. Estou muito feliz", afirmou.