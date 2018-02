Baiana Virna Jandiroba disputará título do Invicta, nos EUA

Lutadora de Serrinha, radicada em Feira, enfrenta a gaúcha Janaisa Morandin, no dia 24 de março, nos EUA, pelo título da categoria palha

O nome de um evento não podia ter mais sentido. No dia 24 de março, a baiana Virna Jandiroba, invicta em 12 lutas no MMA, enfrenta a gaúcha Janaisa Mondiran pelo cinturão dos palhas vago do Invicta FC, evento do esporte exclusivo para mulheres e vinculado ao UFC. A luta acontece em Salt Lake City, nos EUA.

Nascida em Serrinha, Virna, de 29 anos, largou tudo em sua cidade para se dedicar ao MMA na academia Fight House, em Feira de Santana. Ao todo, são dez finalizações e duas decisões dos juízes na carreira. Em sua última luta, estreando no Invicta, em dezembro, finalizou a americana Amy Montenegro com uma chave de braço.

Para a luta contra Janaisa, ela vem passando também por treinamentos com Luiz Dórea, ex-treinador de Acelino Popó Freitas e mestre de boxe de diversos lutadores do UFC, como Júnior Cigano, Anderson Silva, Rodrigo Minotauro, Rogério Minotouro, entre outros. A gaúcha, de 23 anos e conhecida como 'Princesa do Mal', conta com um cartel de 10 vitórias e apenas uma derrota.

Virna, entre Renato Velame (seu mestre na Fight House) e Luiz Dórea (Foto: Acervo Pessoal)

"A preparação está sendo a melhor possível. Ela vai lutar com uma striker, então, estamos indo na Academia Champion do professor Dórea também. Estamos contando com a ajuda dele. A Virna vem fazendo sparring com a campeã brasileira de boxe da sua categoria", conta Renato Velame, mestre e técnico da lutadora, conhecida como Carcará.