BaianaSystem e Nação Zumbi lançam Alfazema no 2 de fevereiro

Música é tema do Carnaval da BaianaSystem e celebra festas populares

Um ano depois de lançar a música Invisível, em pleno 2 de fevereiro, a BaianaSystem escolheu a data para lançar mais um single. Composta em parceria com os músicos da banda pernambucana Nação Zumbi, Alfazema é uma celebração ao Dia de Iemanjá, comemorado na data, e também dá início ao Carnaval do grupo.

A faixa traz um clima de celebração espiritual e remete às festas populares (a alfazema evoca o aroma da lavanda dos desfiles dos Filhos de Gandhy, por exemplo); no refrão, além de repetir o nome alfazema, os músicos pedem proteção.

Destaque para a capa do single, que já está disponível em todas as plaraformas digitais. Nele, a famosa máscara da BaianaSystem ganha puãs de carangejo e aparece envolta em flores de alfazema, fazendo mais uma vez a ligação entre as duas bandas, e também entre Bahia e Pernambuco.

No início do ano, a Nação Zumbi chegou a confirmar na sua agenda de shows a passagem por Salvador no dia 2 de fevereiro. O evenro, que acabou sendo cancelado, seria também o primeiro show conjunto das duas bandas.

"Alfazema em Salvador. Lavanda em Recife. E a síntese de duas potências que se admiram e se misturam em harmonia”, arma um dos autores e produtor musical da música, o baterista Pupillo, em material divulgado à imprensa.

Essa faixa parte de um simbolismo feminino e remete às boas memórias. Alfazema eleva, alivia. É essa sensação de lembranças... do cheiro do carnaval de rua, associado ao ato de benzer, de envolver em proteção”, complementa o baixista e

guitarrista SekoBass.

Em entrevista ao CORREIO no ano passado, o guitarrista Robertinho Barreto ressaltou que o lançamento de Invisível durante o 2 de fevereiro não foi escolhido à toa. Uma das mais importantes festas populares da capital baiana, a festa de Iemanjá foi onde o grupo se apresentou pela primeira vez, em 2009.

Carnaval da BaianaSystem

Depois das polêmicas sobre a participação no Carnaval de Salvador este ano, a BaianaSystem tem apresentação garantida em três dias da festa: no sábado (10), no circuito Dodô (Barra-Ondina); no domingo (11), no Pelourinho. e na terça-feira (13), no Campo Grande (circuito Osmar). O grupo, que nos anos anteriores se apresentou nos dois dias de Furdunço (no Campo Grande e na Barra), se apresenta dentro do pré-Carnaval somente neste domingo (4), na Barra. Eles fecham o evento, com saída prevista para as 21h do Clube Espanhol.

Confira a letra da música na íntegra:



O casal que chora na beira da praia

Ele disse "agora", ela disse "seu tempo acabou"

Diacho, eu não te acho! Entro na roda, eu co

louco

Danço um coco furioso até o dia acabar

Amoleceu meu coração

Acende o fogo, estende a mão

O que você tem que me acorda e tira o sono

Vira fome, vira som

Voe a fundo, vira mundo

Espera o dia voltar

Alfazema (Alfazema)

Alfazema (Alfazema)

Alfazema (Alfazema)

Proteção

O veneno vencendo e a alma tremendo

Pra ver o temporal que tava pra acontecer

Despacha arrego simulado

Nunca engane o seu sufoco

Você que é o sabre da [?]

Quando for assim, é pra lá

Amorteceu meu coração

Que, já em brasa, acende o chão

Só esse cheiro dá o tom

Mata essa fome, aumenta o som

No baque do teu passo em falso

Puro sebo e voo alto

Esse perfume vou no rastro

Lavanda é quem vai mandar

Alfazema (Alfazema)

Alfazema (Alfazema)

Alfazema (Alfazema)

Proteção

Proteção

Eu vou pedir pro cupido acertar seu gosto (Alfazema)

Já mandei perfumar seu vestido todo (Alfazema)

Vou pedir pro bandido esquecer sua bolsa (Alfazema)

Vou mandar bom benzer o seu corpo todo (Proteção)

Alfazema (Alfazema)

Alfazema (Alfazema)

Alfazema (Alfazema)

Proteção (Alfazema)

Vou mandar bom benzer

[?] dar para benzer

Eu vou pedir para benzer

Eu vou mandar pra benzer