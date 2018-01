BaianaSystem fará quatro shows no Carnaval 2018; saiba mais

Todos os dias serão sem cordas, ou seja, de graça

Os fãs da BaianaSystem vão ter pelo menos quatro oportunidades para ver Russo Passapusso, Roberto Barreto, SekoBass e Filipe Cartaxo de graça no Carnaval de Salvador. Durante a Lavagem do Bonfim, na última quinta-feira (11), o prefeito ACM Neto anunciou que a banda foi convidada para tocar no Furdunço do dia 4 de fevereiro, que fará o esquente da folia na Barra. Nesta sexta-feira (12) o governador Rui Costa, anunciou por meio das redes sociais, que a banda vai desfilar sem cordas também no sábado, domingo e terça de Carnaval.