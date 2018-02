BaianaSystem reúne multidão em São Paulo; assista

O Navio Pirata paulistano contou com participações de BNegão, Flora Matos e Rico Dalasam

A BaianaSystem estreou nas ruas da capital paulista, no pós-carnaval com gosto de Bahia, com o seu Navio Pirata, atração até então exclusiva de Salvador, na Bahia. Construído pelo coletivo Pipoca especialmente para sua estreia nas ruas de São Paulo, o Navio Pirata paulistano do BaianaSystem contou com participações de BNegão, Flora Matos e Rico Dalasam e levou 70 mil foliões para a região do bairro do Paraíso (SP).

Entre as músicas tocadas no desfile, destaque para Alfazema, uma parceria com o grupo Nação Zumbi, além de outros hits consagrados como Invisível, Duas Cidades e Playsom. A banda tocou no mesmo local que Claudia Leitte colocou seu Largadinho. Enquanto a loirta desfilou sobre um dos maiores trios que já estiveram em SP, a BaianaSystem trouxe a catarse coletiva, sem concessões a hits que marcaram o carnaval dos últimos anos da Bahia.

(Fotos: Marcos Credie/Divulgação)

(Fotos: Marcos Credie/Divulgação)

Formado em 2009 com o objetivo de encontrar novas possibilidades sonoras para a guitarra baiana, a banda também mistura em seu repertório ritmos afro-latinos como frevo, samba-reggae, pagode, groove arrastado, ijexá, kuduro, bass music e cumbia.