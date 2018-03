Baiano está com o bolso mais saudável

Por Flávio Oliveira

A saúde financeira do baiano apresentou melhora significativa em 2017. É o que mostra os resultados do Índice de Saúde Financeira (ISF), criado e calculado pelo aplicativo de finanças pessoais GuiaBolso. Segundo o estudo, as finanças dos consumidores da Bahia avançaram 1,8% ao longo do ano passado. A média nacional foi de uma alta de 0,73%. O indicador avalia as finanças do brasileiro sob três variáveis: Fluxo de Caixa (que analisa se os gastos são menores que as receitas); Investimento (que mede a quantidade de recursos aplicada), e Dívidas (que mensura o pagamento de juros pelo uso do cheque especial). O índice varia de 0 a 700 pontos, quanto mais perto de 700, melhor a saúde financeira da pessoa.

Na média entre os usuários do aplicativo na Bahia, a Saúde Financeira fechou 2017 em 418 pontos. Este resultado foi puxado pelo subindicador Fluxo de Caixa, que subiu 5,3% - de 136,3 pontos para 143,5 -, evidenciando que os baianos economizaram mais em 2017 que em 2016. O índice de dívidas subiu 0,5% (de 207 para 208), o que mostra que o consumidor da região diminuiu o uso do cheque especial, uma das linhas de crédito mais caras disponíveis no Brasil. Por outro lado, os investimentos caíram 1% (a nota era 67,2 em 2017 e fechou 2017 em 66,5). Em termos nacionais, os itens variaram da seguinte forma: Fluxo de Caixa, 3,6%; Investimentos, 2,9%; e Dívidas – 1,8%.

Diagnoson usa IA contra o câncer

O Grupo Fleury - por meio da Diagnoson a+ - traz para a Bahia uma nova tecnologia para classificar um tumor metastático de origem desconhecida. Segundo a empresa, estima-se que, de todos os casos de cânceres diagnosticados no mundo, cerca de 2% a 5% sejam de origem desconhecida, ou seja, são tumores em fase metastática que não se pode determinar em qual órgão do corpo ocorreu sua primeira manifestação. O teste, chamado de TOT, utiliza inteligência artificial, foi desenvolvida em conjunto com o Hospital de Câncer de Barretos, a Universidade Federal do Maranhão (UFMA) e à startup brasileira ONKOS. O exame utuliza um algoritmo capaz de caracterizar e classificar casos de tumores metastáticos com técnicas avançadas de Bioinformática e Aprendizado de Máquina ao cruzar a análise de expressão de 95 genes a partir de amostra de metástase do paciente com um banco de dados de aproximadamente 4.500 padrões genéticos já mapeados e divididos em 25 tipos de cânceres. O trabalho científico teve a patente depositada em 2014 no Brasil, EUA, Europa e Canadá e foi aceito para publicação no periódico científico britânico Journal of Clinical Pathology.



Bahia Farm Show projeta novos recordes

Promotora do evento, a Associação de Agricultores e Irrigantes da Bahia (Aiba) está confiante de que a edição deste ano da Bahia Farm Show, a 14ª, irá bater o recorde do ano passado e gerar mais de R$ 1,531 bilhão em intenções de negócios. O otimismo está tanto nos números do PIB divulgados na última qunta-feira (1/3) que mostram a pujança do agronegócio em todo o país, setor que representu 70% de todo o crescimento econômico brasileiro em 2017, quanto nas chuvas que caíram nos últimos meses de devem aumentar a produção e a produtvidade do Oeste baiano. E também nos números da própria feira. Há pouco menos de três meses do início do evento, os estandes estão quase todos comercializados, 100% na área coberta e 85% na área externa. No total, serão mais de 200 expositores representando 900 marcas, incluindo empresas da Alemanha, EUA e Argentina, indicando uma maior internacionalização daquela que é considerada a maior feira do agronegócio do Nordeste. A previão é que, assim como ocorreu no ano passsado, 15% dos expositores estejam pela primeira vez na feira. A Bahia farm Show acontece em Luís Eduardo Magalhães, de 29 de maio a 2 de junho.



Fique Por Dentro

Faturando no Carnaval - A Rede, empresa de meios de pagamento eletrônicos do Itaú Unibanco, registrou um aumento de 22% no faturamento das distribuidoras de bebidas e lojas de cervejas, vinhos e bebidas alcoólicas na capital baiana, na comparação com o mesmo período do ano passado.

Apoio a ONGs - A Ambev lança o VOA, programa de compartilhamento de conhecimentos em gestão com organizações sociais. O objetivo é ajudar ONGs de todo o Brasil, dando acesso a ferramentas que podem levar a uma melhor gestão e, em consequência, ajudá-las a ampliar o alcance de seu impacto positivo na sociedade. As ONGs interessadas em participar do programa devem se inscrever no www.programavoa.com.br até o dia 13/03.

Óleo e Gás - Startups, microempreendedores individuais (MEI) e micro e pequenas empresas (MPE) podem concorrer a financiamento da Shell Brasil e do Edital de Inovação para a Indústria. A oportunidade, para projetos inovadores destinados à indústria de óleo e gás, investirá até R$ 2,5 milhões em propostas destinadas ao monitoramento, controle em tempo real e análise de dados de Big Data. As inscrições estão abertas até o dia 30 de abril, no site da empresa, em chamada da categoria “Empreendedorismo Industrial – Inovação na Cadeia de Valor”.

Soluções sustentáveis - Quem também está com inscrição seleção aberta para empreededores é a Braskem, por meio da iniciativa Braskem Labs Scale, voltada para a aceleração de negócios. Além da busca por empresas que utilizem a química ou o plástico em soluções sustentáveis e inovadoras, neste ano há também uma categoria especial para negócios que reduzam a perda de alimentos. Os interessados em participar têm até 31 de março para se inscrever no site ww.braskemlabs.com.

Jogo para fidelizar - Pioneiro nos programas de fidelidade no Brasil, o Grupo Pão de Açúcar (GPA) lança agora o Meus Prêmios. No novo programa, o cliente recebe um desafio e ao vencê-lo ganha prêmios na hora, que podem ser vales-compras, produtos grátis vouchers de diversas empresas parceiras. O desafio de cada cliente fidelidade é personalizado e estipulado de acordo com uma estimativa de gastos registrado em cada CPF, considerando o histórico de compras identificadas no programa de fidelidade (Clube Extra ou Pão de Açúcar Mais) da qual é cadastrado.

Crescendo na adversidade - A rede de restaurantes Madero teve um 2017 feliz. Além de ultrapassar o número de 110 restaurantes espalhados pelo Brasil (com um deles em Mami-EUA), e lançar uma nova marca – o Jeronimo Smash Burger –, a rede de restaurantes obteve crescimento de 67% em seu faturamento, alcançando a notável marca de R$ 510 milhões, valor expressivo considerado o momento extremamente desafiador da economia brasileira.