Baiano Nelito é convocado para a Copa América de Beach Soccer

Jogador atua na Rússia e é um dos 12 nomes que vão representar a seleção brasileira

O baiano Nelito, ao lado de outros 11 jogadores, representará a seleção brasileira na Copa América de Beach Soccer, disputada entre os dias 3 e 10 de março no Boulevard da Ásia, distrito próximo de Lima, capital do Peru. Nelito é um dos três que atua fora do país. Ele é jogador do Lokomotiv, da Rússia. Atual campeão do Mundo, o Brasil é o cabeça de chave do grupo B e na primeira fase vai enfrentar Paraguai, Chile, Argentina e Colômbia.

A equipe do técnico Gilberto Costa se apresenta nesta sexta-feira, dia 23, para os treinos no CT da CBSB (Leme, zona Sul do Rio) visando a disputa do torneio. Sob o comando de Gilberto, o Brasil disputou 12 competições e está invicto com 12 títulos. Desafio Internacional 2018 (Santos-SP), Grand Prix Internacional 2017 (Quanzhou-China), Copa Intercontinental 2017 (Dubai-Emirados Árabes), Liga Sul-Americana Zona Norte 2017 (Lima-Peru), Copa do Mundo 2017 (Nassau-Bahamas), Mundialito de Portugal (Cascais-2017), Eliminatórias Conmebol 2017 (Assunção-Paraguai), Copa América 2016 (Santos-SP), Copa Intercontinental 2016 (Dubai-Emirados Árabes), Mundialito Brasil 2016 (Santos-SP), Mundialito Cascais 2016 (Cascais-Portugal) e Sul-Americano 2016 (Vitória-ES).

Confira os 12 convocados:

Goleiros - Mão (Sampaio Corrêa-MA) e Rafael Padilha (Vasco da Gama-RJ)

Defensores - Filipe (Novator-Rússia), Fernando DDI (Corinthians-SP), Luquinhas (Vasco da Gama-RJ), Antônio (Vasco da Gama-RJ) e Rafinha Amorim (Vasco da Gama-RJ)

Atacantes - Nelito (Lokomotiv-Rússia), Datinha (Sampaio Corrêa-MA), José Lucas (Sambenetesse-ITA), Lucão (Vasco da Gama-RJ) e Rodrigo (Botafogo-RJ)