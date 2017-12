Baianos aproveitam descontos após o Natal; veja itens com precinho

Queda de preço em camisas, biquínis, calçados e acessórios chega a 50% em Salvador

Quem deixou para comprar as roupas de Ano Novo na última hora pode encontrar produtos com até 50% de desconto no comércio de Salvador. Nas lojas dos shopping são notadas as maiores quedas de preço em itens como camisas, biquínis, calçados e acessórios. Confira abaixo onze itens que valem a compra.

Ir às compras após o período natalino é uma estratégia que os pechincheiros fazem para garantir mais descontos nos produtos. E se o visual da virada custar menos, melhor ainda. É o caso do vendedor Israel Roque, 19 anos. Ele diz que não se arrependeu de atrasar a ida ao shopping esse ano. Acompanhado da namorada, Beatriz Silva, 15, o jovem foi ao Shopping da Bahia para comprar roupas e acessórios.

(Foto: Milena Teixeira/CORREIO)

"Eu esperei o Natal passar, porque sei que os preços baixam e o shopping fica mais vazio, sem aquela quantidade enorme de gente", disse. Animado para a virada, Roque se entusiasmou com os garimpos. "Gastei R$ 400, mas não usei o décimo e coloquei tudo no cartão", contou.

A auxiliar administrativa Katy Ussy Layne, 39 anos, e a estudante Katiane dos Santos, 19, também deixaram para adquirir roupas novas depois dos festejos natalinos. "Comprei uma calça pela metade do preço e ainda tinha sapato com promoção. Fiquei besta quando passei no caixa".

Já a assistente social Alessandra Brasileiro, 36, voltou ao Shopping Salvador para pegar uma bolsa, que tinha acabado de ficar na promoção. "Voltei pra pegar e ainda comprei mais uma blusa. A gente sempre entra e compra mais . Não tem jeito".

Outras buscas

A dona de casa, Vânia Barreira, 42, foi ao shopping com os três filhos. Ela até fez umas compras, mas foi interessada mesmo em passear. "Por causa da correria de Natal, eu não tinha trazido eles [filhos] para olhar a decoração ainda. Trouxe hoje porque já estava mais calmo ", comentou.

Fugindo da tradição do presente na data, o técnico em eletrônica, Marcelo Souza, 26, deixou para comprar o celular da namorada depois do Natal. "Eu sabia que ia ficar mais barato. Fiz isso ano passado e funcionou", afirmou ele. Satisfeito, Santos afirmou ter conseguido economizar mais R$ 300 no presente.

Lojistas

Os lojistas ontem se preparavam para receber a clientela do pós-Natal. Nas vitrines, as opções de preços de roupas e calçados para a ‘festa da virada’ eram variados. O gerente da loja de calçados Dinni, do shopping da Bahia, Edvaldo Souza, mostrou que a loja tem uma coleção de sandálias rasteiras em promoção. “As pessoas gostam desse tipo de calçado para usar na praia. Nós temos uma coleção toda em dourado e os preços passaram de R$ 69 ou R$ 90, para R$ 29,90", enumerou.

Outra questão que o gerente apontou é a qualidade dos produtos à venda. Segundo ele, o cliente que vai comprar depois no Natal é mais "exigente" e, por conta disso, acaba levando os itens mais caros. "As compras no Natal, geralmente, são para presentear alguém. No Ano Novo, é diferente, porque a compra é para o próprio cliente, então, todo mundo busca o melhor", explicou.

No shopping Piedade, os comerciantes estão investindo em produtos específicos para o final de ano. "Para essa virada, os sapatos femininos dourados e brancos se mantêm em alta. Mas tem duas novidades: uma é a cor nude, que garante uma produção elegante; a outra são os florais, que agregam descontração a vários modelos, sugeriu a gerente da loja de sapatos Eggos Shoes, Norma Gonçalves.

A gerente da loja Cynthia Tirzah, localizado no L4 do Piedade, focou nos preços e nas cores da virada para atrair mais clientes. "A surpresa para esta virada de ano é que as cores estão em alta. As pessoas têm procurado mais tons como verde, azul e amarelo em lugar do tradicional look branco", afirmou Deise Oliveira.

Os preços contemplam diferentes perfis de público. Na loja, blusas podem ser encontradas por valores a partir de R$ 19,99; enquanto vestidos e macaquinhos saem a partir de R$39,99.

Onze itens que valem a compra

Sandálias rasteiras: As sandálias, que podem ser utilizadas no Ano Novo, estão custando R$ 29,90. O produto pode ser adquirido na loja de calçados Dinni do Shopping da Bahia. Bermudas masculinas: A loja de roupas M.Officer , do Salvador Shopping, está oferecendo descontos nas bermudas masculinas. As peças que eram R$ 229 estão por R$ 179. Biquíni: A loja Mahalo, situada no primeiro piso do Shopping da Bahia, oferece desconto de mais de 50% nos biquínis. As peças que custavam R$ 149 estão saindo a R$ 74,95. Calça feminina: A loja de departamentos Leader, situada no Shopping da Bahia, está oferecendo 50% de desconto nas calças para mulheres. O produto foi de R$ 60 a R$ 30. Camisa masculina: A loja Mitchel, do Shopping Salvador, está com camisas masculinas de R$ 69,90 por R$ 59,90. Acessórios A loja Moça Bonita Acessórios, no Supermercado G Barbosa do Costa Azul, está com brincos folheado com pedras, de R$ 79 por R$ 39,50; e brincos banhados a ouro, de R$29 por R$14,50. Vestidos: Na loja Farm do Shopping Salvador, vestidos de alça baixaram de R$ 379 para R$ 179. Panettone: Na loja Le Biscuit do Shopping da Bahia, o item da marca Santa Edwigens está de R$ 14,99 por R$ 12,99 Queijo: O produto do tipo Minas, no Supermercado Redemix do Cabula baixou de R$ 55,00 para R$ 42,90. Sidra: O espumante da virada estava de R$ 7,89 no Supermercado Redemix do Cabula e agora sai por R$ 5,78. Vinho: A bebida da marca Segredos de São Miguel, na Fellini Panneteria, na Pituba, baixou de R$ 39,99 para R$ 27,99.

Boas vendas

O investimento dos lojistas no Réveillon não é à toa. A expectativa é que o movimento seja o mesmo do período anterior ao Natal, entre os dias 18 e 24 de dezembro. De acordo com o levantamento da Associação Brasileira de Lojistas de Shopping (Alshop), divulgado anteontem, o faturamento estimado, que levou em conta o mês de dezembro, foi de R$ 51,2 bilhões, cerca de 6% a mais na comparação com o mesmo período do ano anterior.

Os dados divulgados pelo Serviço de Proteção ao Crédito (SPC Brasil) e Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL) também mostram que as vendas de Natal foram mais satisfatórias esse ano. Segundo o Serviço, houve um aumento de 4,72% na comparação com as vendas de 2016.

Trata-se do primeiro ano de crescimento após três anos consecutivos de retração.

A gente da loja de roupas femininas Ana Preta, localizada no L2 do Salvador Shopping, comemora as boas vendas. De acordo com ela, os clientes estão comprando mais. "As pessoas estão entrando e levando as peças. O movimento está melhor do que ano passado".



Os resultados de vendas a prazo no Natal nos anos anteriores foram: -1,46% (2016), -15,84% (2015) e -0,7% (2014). Neste ano, com exceção do Natal e do Dia das Crianças (que obteve um crescimento de 3%), nas demais datas festivas, as vendas não tiveram resultados animadores: Páscoa (+0,93%), Dia das Mães (-5,50%), Dia dos Namorados (-9,61%) e Dia dos Pais (-2,18%).

“O acesso ao crédito mais difícil e os juros elevados ainda limitam o poder de compra dos brasileiros, mas, com a economia dando sinais de retomada, os consumidores foram às compras de forma menos tímida que nos últimos anos e também nas outras datas comemorativas de 2017”, disse o presidente do SPC Brasil, Roque Pellizzaro.

Segundo ele, porém, embora o crescimento deste ano pareça forte, ainda está longe dos resultados anteriores à crise.

Um outro indicador, o Serasa Experian, também apontou melhora nas vendas do Natal deste ano. Segundo revelou o índice, as vendas subiram 5,6% durante a semana de 18 a 24 de dezembro, em relação ao mesmo período do ano anterior. No final de semana do Natal (22 a 24 de dezembro), houve aumento de 0,8% em todo o país na comparação com o final de semana equivalente ao do ano anterior (16 a 18 de dezembro de 2016).

Na avaliação dos economistas da Serasa Experian, a recuperação da renda real dos consumidores, a melhora dos níveis de confiança e a retomada da expansão do crédito com a queda dos juros estimularam as vendas do Natal de 2017.

De acordo com Nabil Sahyoun, presidente da Alshop, a alta de 6% significa inversão da curva de queda, já que, nos últimos dois natais, o setor havia apresentado retração. “A gente pode festejar”, disse Sahyoun. No ano passado, houve queda de 3% no Natal. Em 2015, a redução foi de 2%. “São boas perspectivas com todas as reformas, a taxa de desemprego caindo, as contas inativas do FGTS, o saque do PIS/Pasep e a taxa Selic em 7%”, avaliou Sahyoun.