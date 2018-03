Baianos já têm vaga garantida na torcida pela Seleção na Rússia

Grupo de amigos planejou viagem para ver Neymar e companhia de perto no Mundial

Quando a bola rolar para a estreia do Brasil na Copa do Mundo da Rússia, no dia 17 de junho, contra a Suíça, na cidade de Rostov, os comandados de Tite podem ter uma certeza: não estarão sozinhos. A torcida brasileira está mobilizada e vai estar em peso no maior país em extensão territorial do mundo.

De acordo com o último balanço divulgado pela Fifa, a torcida brasileira foi a terceira que mais pediu ingressos para a Copa durante a terceira fase de vendas. Ao todo foram 24,6 mil bilhetes reservados, ficando atrás apenas da própria Rússia e da Colômbia. Números que devem aumentar até o Mundial.

Entre os milhares de brasileiros que sonham em conquistar o hexa nas terras dos czares, muitos baianos estão com tudo pronto para acompanhar o Brasil também. É o caso dos ‘Baianos na Copa’. Liderado pelo advogado Rafael Moreira, o grupo atualmente conta com oito integrantes e já tem presença garantida nos três primeiros jogos do Brasil e em uma eventual oitavas de final caso a Seleção avance em primeiro lugar.

O grupo foi fundado em 2006 e desde então tem ganhado adeptos. Na lista de eventos estão jogos das Eliminatórias, amistosos, Copa América, Olimpíadas e as Copas do Mundo na Alemanha, África do Sul e Brasil.

“Estar com a camisa amarela e acompanhar no estádio um jogo da seleção mais vitoriosa do planeta, ainda mais em outro país, é um orgulho imenso. Uma das poucas coisas que ainda dão orgulho ao brasileiro”, crê Rafael.

O também advogado André Machado não pensou duas vezes sobre ir para o Mundial. Ele estará na Europa durante a Copa e, junto com cinco amigos, vai passar dez dias na Rússia. Apesar de ainda não ter conseguido os ingressos, espera acompanhar a segunda partida da Seleção na primeira fase, contra a Costa Rica, no dia 22 de junho, em São Petersburgo.

“No primeiro jogo do Brasil, que é em Rostov, eu não vou estar, mas quero ir contra a Costa Rica. Eu esperei a abertura dessa última janela de vendas, mas ainda não tenho os ingressos na mão. Além da Seleção, quero ver os duelos entre Alemanha e México e Argentina e Islândia, em Moscou”, conta André.

O terceiro jogo do Brasil na fase de grupos será em Moscou, no dia 27, contra a Sérvia.

Preparação

O custo para ver de perto Neymar, Coutinho e companhia é alto. Entre passagens, ingressos e hospedagens o valor estimado fica por baixo entre R$ 15 mil e R$ 20 mil. Investimento que eles afirmam valer a pena.

“Já fechamos as hospedagens, a maioria em hostels (albergues), ingressos, passagens internas de trem e avião e também já providenciamos o FAN ID, que a Rússia exige para entrada nos jogos. Como ficarei até as oitavas, o custo estimado geral, incluindo gastos com lazer e alimentação, será de mais ou menos uns 15 a 20 mil reais, levando-se em consideração que as passagens do Brasil para Rússia foram emitidas por programas de milhagem desde julho de 2017”, conta Rafael.

“A logística da viagem à Rússia é muito complicada. Enormes distâncias entre as cidades, língua difícil, hospedagens caríssimas e com poucas opções de escolha. A língua será uma enorme dificuldade. Temos conhecimento de que pouca gente fala inglês. Mas, no final, tudo há de dar certo”, espera.

Para deixar tudo afiado para a Copa do Mundo e fazer barulho em terras russas vale tudo, desde bandeiras e camisas personalizadas a apetrechos como buzinas e vuvuzelas. A organização para a viagem inclui ainda a montagem do roteiro e um revezamento de horas nas filas online para conseguir adquirir os ingressos para a partida. Tudo pela Seleção.