Baianos participam de organização de evento na Espanha para discutir o Brasil

Presidenciável Ciro Gomes e coordenador da Lava Jato, Deltan Dallagnol, estão entre convidados

Cinco baianos participam da organização do 1º Foro Brasil-España, que acontece em Barcelona, nos próximos dias 23 e 24, com o objetivo de aproximar ainda mais as relações entre os dois países. [Abaixo, confira um perfil dos baianos envolvidos no projeto].

Estudantes e empreendedores brasileiros e espanhóis, investidores com interesse no Brasil, jornalistas, economistas e cientistas políticos vão discutir temas ligados à economia e à política brasileiras recentes, além de debater um "Brasil possível" no cenário após a eleição de outubro.

O debate será realizado no formato de mesas redondas e painéis, com a presença de nomes importantes do cenário nacional e internacional.

Entre os palestrantes estão Ciro Gomes, pré-candidato do PDT à Presidência da República; o procurador Deltan Dallagnol, coordenador da Operação Lava-Jato; Gustavo Rocha de Menezes, cônsul-geral adjunto do Brasil em Barcelona; Jarime Lerner, arquiteto e urbanista brasileiro; José Eduardo Cardozo, ex-ministro da Justiça; Luciana Barreto, jornalista que apresenta o Repórter Manhã Brasil, da TV Brasil; Adriana Barbosa, criadora da Feira Preta, maior feita de cultura negra da América Latina, entre outros. Veja a lista completa aqui.

A iniciativa do projeto é de um grupo multidisciplinar, composto por estudantes de pós-graduação brasileiros das principais escolas de negócio e universidades da Espanha, entre elas Esade, IE, Iese, Universidad Carlos III de Madrid, MIT-Zaragoza, Universidade Autônoma de Barcelona. A ideia do grupo é transformar a imagem do Brasil no exterior. Confira mais informações no site www.forobrasilespana.com e nas páginas oficiais no Facebook e LinkedIn.

Clique aqui para ver a agenda completa do evento.

Abaixo, um perfil dos baianos envolvidos no projeto

Bruno Pena

Bruno Pena é presidente do Foro Brasil España, engenheiro civil. Tem MBA na ESADE Business School em Barcelona, trabalhou durante 7 anos para a Odebrecht, liderando projetos de infraestrutura pesada, antes de iniciar negócios próprios na área de habitação popular.

Shara Lim

Shara Lim é diretora jurídica e de logística, advogada pela UFBA, MBA pela IE Business School, em Madrid, mestre em direito pela Boston University. Trabalhou no jurídico corporativo de grandes empresas de capital aberto no Brasil, como Natura, Alpargatas e Souza Cruz.

Viveca Santana

Viveca Santana é publicitaria especialista em mídias digitais. Trabalhou por varios anos no Brasil como Executiva de Meios em grandes agências e campanha política em Salvador. Há 7 anos vivendo na Espanha, atua no mercado digital dando suporte a campanhas publicitárias da Espanha, Portugal e países da América Latina para marcas como Ford, Nissan, Kenzo, Chanel entre outras.

Marcos Stuart Fraser

Marcos Stuart Fraser é economista pela UFBA; MBA pela ESADE Business School (Barcelona) e Hitotsubashi School (Japão). Trabalhou para grandes empresas como Procter & Gamble, BP, Gargill, Johnson & Johnson e Insosys.

Leo Gomes

Leo Gomes é diretor de integração e conteúdo. Doutorando pelo MIT Zaragoza. Consultor e pesquisador em estratégia empresarial e de operações. Aconselhou a alta direção de diversas empresas de grande porte no Brasil e no exterior.