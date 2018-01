Baianos são presos na Argentina acusados de estuprar adolescente

O feirense Wendson de Souza Bacelar, 21 anos, é um dos quatro baianos acusados de envolvimento no crime

Quatro baianos foram presos na Argentina acusados de ter participado do estupro e da morte da jovem Irina Diana López, 15 anos. Entre eles, está o feirense Wendson de Souza Bacelar, 21 anos, com quem tinha um relacionamento amoroso.

Segundo informações divulgadas pelo jornal argentino La Nacion, a prisão aconteceu no dia 1º de janeiro, data em que a vítima foi encontrada nua pela irmã mais nova, com sinais visíveis de abuso sexual e com seu bebê de seis meses de idade. Irina faria 16 anos no dia 31 de janeiro.

De acordo com portal Acorda Cidade, o pai de Wendson, Edcarlos Paim Bacelar, disse que o filho estava na Argentina para trabalhar com um tio. Além de Wendson, outras quatro pessoas são acusadas de envolvimento no crime: uma mulher e três homens, todos eles da cidade de Cipó, na Bahia. A polícia argentina investiga o caso.