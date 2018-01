Bailinho de Quinta, Tatau e Afrodisíaco animam Feijão VIP da Dadá

Festa all inclusive terá feijoada preparada com mais de 240 kg de feijão e quase uma tonelada de carnes

Uma das mais famosas chefs de cozinha de Salvador, Dadá volta a realizar mais uma edição do seu Feijão VIP. A festa all inclusive acontece no próximo domingo (21), na Villa São José, no bairro do Cabula.

Além da feijoada preparada com mais de 240 kg de feijão e quase uma tonelada de carnes (fumeiro, calabresa, paio, lombo defumado, carne de boi e carne de sertão), serão servidos no buffet all inclusive frios, sobremesas, acarajé e abará, espetinhos e caldinhos. O valor de R$ 300 (terceiro lote) também inclui serviço de bar com whisky, cerveja, roskas, refrigerante e água.

Como nos anos anteriores, a festa será temática e esse ano homenageia Oxum, a deusa do amor. Segundo Dadá, o tema foi escolhido pelo desejo de emanar mais amor entre as pessoas. Amor de todas as formas. Entre as famílias, os amantes, os enamorados, nos gestos, nas canções e também na culinária. “O amor cura, faz as pessoas sorrirem e esse ano a nossa feijoada vai ser nesse clima. Estamos vivendo um momento delicado, que falta amor e paz. Vou celebrar 25 anos de evento em um lugar mágico, estou encantada com a Villa. A Feijoada é meu casamento com o público e quero derramar um pingo de amor em todos que vão estar lá para curtir e celebrar essa data tão especial comigo e com meus negões”, revela Dadá, que vai se vestir de Oxum, em figurino dourado com muito brilho, pedrarias e paetês.



Todos os anos, Dadá surge vestida com o tema da festa. Encarna um personagem, como se tivesse saído de um dos livros de Jorge Amado, admirador confesso do tempero da chef de cozinha. Já foi estrela de cabaré – tema do evento em 2009. Já viveu Cleópatra e foi Princesa Africana, no ano da Copa do Mundo na África. “Foi uma homenagem aos meus negões africanos, afinal é da África que vem o sabor da comida da Dadá. É a minha origem”, diz.



O evento, considerado um dos mais disputados do calendário de verão da Bahia atrai personalidades e artistas de todo o país. Já marcaram presença na festa em anos anteriores Alcione, Solange Couto, Thiago Lacerda, Flávia Alessandra, Bruno Gagliasso, Priscilla Fantin, André Marques, Leda Nagle, Duda Nagle, Vanessa Giácomo, Daniel Oliveira e o saudoso Emílio Santiago, entre outros.



Serviço:

Feijão VIP 25 anos

Villa São José - Rua Silveira Martins, 119 - Cabula.

Horário - das 14h às 20h.

Preço – Terceiro lote R$ 300

Vendas: Ticket Mix e Novo palco

Telefone para contato: (71) 3271-4676