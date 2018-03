Baixinho Dawkins, do Vitória, disputa Jogo das Estrelas do NBB

Nick Okorie é outro rubro-negro em evento no Ibirapuera

No basquete, todo mundo ama o ‘baixinho’. É ele quem tem de encarar um dos ambientes mais hostis dentre todos os esportes: ser melhor do que cinco gigantes do time adversário apostando tudo na sua habilidade com a bola.

No Universo/Vitória, o ‘mito’ do baixinho fica mais do que evidente. Há dois anos, o armador Kenny Dawkins é quem mais provoca o delírio da torcida. E neste domingo (18), o carisma do norte-americano, de 1,80 metro de altura, será recompensado.

Dawkins foi um dos dois rubro-negros escolhidos em votação popular na internet para participar do Jogo das Estrelas do NBB 2018. O evento acontecerá no Ginásio do Ibirapuera, em São Paulo, a partir das 14h30, com transmissão ao vivo pelo SporTV.

O norte-americano foi o terceiro mais votado do Time Mundo, formado apenas por estrangeiros. O armador recebeu mais de 21 mil votos, pouco menos do que o líder, Cubillán, do Flamengo, que teve 22 mil. Eles vão enfrentar o Time Brasil, formado por jogadores de seleção brasileira como Anderson Varejão e Marquinhos.

O armador comemorou a votação: “Fiquei muito feliz quando soube do resultado. É muito bom saber que tanta gente gosta de mim e da minha forma de jogar”, disse ao CORREIO. “A expectativa para esse Jogo das Estrelas é que seja um jogo divertido para os fãs e que o Time Mundo vença, claro”.

Durante o último mês, o Vitória fez uma campanha nas redes sociais para que a torcida votasse em seus atletas. O outro rubro-negro escolhido foi o ala Nick Okorie, que ficou em 9º de 12 mais votados. Ele ficou à frente de atletas populares como Ronald Ramon, do Flamengo, e Nesbitt e Fuller, do atual vice-campeão Paulistano.

“É um evento muito importante pra nós e para a liga, para que o pessoal do Brasil conheça ainda mais o basquete do país. Essa é minha sexta vez participando do maior evento do basquete nacional”, conclui Dawkins.

Mais basquete

Antes do Jogo das Estrelas, o NBB vai realizar uma série de torneios entre atletas. A começar pelo Desafio de Habilidades, com a participação do pivô do Universo/Vitória Murilo Becker. A programação traz ainda um torneio de enterradas e um de arremesses de três pontos.

A programação com os desafios será transmitida ao vivo pelo programa Esporte Espetacular, da TV Globo, a partir das 10h deste domingo (18).