Banda AMescla escolhe Bahia como cenário para documentário

Por Giuliana Mancini

A banda AMescla passou 30 dias na Bahia, entre janeiro e fevereiro deste ano, rodando por lugares como Caraíva, Barra Grande, Cachoeira e Salvador. Pois a viagem virará um média-metragem, produzido pela Agência Indy. Agora em fase de pós-produção, o documentário mostrará apresentações, conversas e bastidores da tour do grupo, comandado por Rodrigo Lorio e Lucas Costa.

Amaurih participará do novo clipe do grupo

(Foto: Divulgação)

Enquanto o lançamento não acontece, a turma convocou o ator baiano Amaurih Oliveira para participar do seu novo clipe, Menina do Corpo. “A música fala sobre o lado bonito que é a feminilidade da mulher. É uma exaltação à beleza dela, à atitude da mulher contemporânea, que é tão firme nas suas escolhas, no seu lado empoderado”. A gravação será hoje, no Rio de Janeiro.