Banda Àttooxxá anuncia participação no bloco de Anitta

Grupo vai se reunir com a funkeira na sexta de Carnaval

Ela acumula recordes. Eles têm acumulado público e, no repertório, incluem uma das músicas de maior sucesso do verão - e promessa para o Carnaval. O final de 2017, por exemplo, foi fechado com mais um alcance dela no YouTube: Anitta fez de novo e o clipe com a melhor estreia brasileira da história, foi para Vai, Malandra. Em um dia, o vídeo acumulou mais de 16 milhões de visualizações.

Em 2018, o hit Popa da Bunda, deles (em parceria com o grupo Psirico), já alcançou mais 13 milhões de views. E, é assim, como uma crescente da indústria musical, que a banda Àttooxxá se reúne ao fenômeno Anitta na maior festa de rua do planeta.

Quando?

O grupo baiano anunciou no Instagram, nesta terça-feira (6), que fará uma participação especial no trio da cantora, que sai, sem cordas, às 20h, na sexta-feira (9). Confira a agenda da banda, que inclui a novidade:

Será que vamos ter Anitta cantando e dançando Popa da Bunda? Será que o coletivo Àttooxxá vai dar voz a sucessos como Paradinha? Agora é pular pra crer.