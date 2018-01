Banda Attoxxá tocará em 'camarote de graça' em Salvador 

Atrações serão divulgadas nesta terça

A banda Àttooxxá será uma das atrações que tocará no 'camarote de graça' que será montado no circuito Barra-Ondina para a folia de 2018. A grade completa das atrações será divulgada nesta terça-feira (16) durante coletiva de imprensa da Skol na Barra. Dona do hit “Elas Gostam”, música que promete ser uma das mais executadas no carnaval baiano, a banda Attooxxá será a atração do camarote no dia 4 de fevereiro, no dia do Furdunço. Eles também farão um pocket show na coletiva da empresa que promoverá o primeiro camarote gratuito da folia baiana.

O camarote de graça é uma ação desenvolvida pela Skol, na Barra, e substituirá o palco que foi montado ano passado pela marca, no Farol da Barra. A proposta do 'camarote' é montar uma casa - na altura do banco Itaú, na Barra - que funcionará como um camarote, só que será aberto ao público. O acesso será gratuito. No local, haverá atrações musicais que tocarão em um palco que terá vista para a rua também.

Não conhece o hit 'Elas Gostam'? Veja:



"Não será o palco Skol no mesmo formato. A gente reformulou para uma estrutura nova, que se chama 'Casa Skol'. Como o Carnaval vem numa tendência de democratização, o Carnaval sem cordas, a gente vai lançar o primeiro camarote aberto de Salvador, onde as pessoas vão ter uma experiência super bacana, mas sem custos, com shows em uma varanda que vai para dentro e para fora, com entregas de brindes", afirmou ao CORREIO Felipe Bratfisch, gerente regional de marketing da Ambev, na semana passada quando o espaço foi anunciado.