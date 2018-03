Banda Eddie se lança ao mar no disco Mundo Engano; ouça

Sétimo disco do grupo de Pernambuco aposta em parcerias e esbanja frescor

Sétimo disco da banda pernambucana Eddie, Mundo Engano quase que seria um disco do ano passado. No finalzinho de 2017 ele já estava pronto para “ganhar o mundo”, mas, se fosse lançado naquela ocasião, talvez não chegasse com o cheiro e o frescor da brisa marítima em pleno Verão. “Lançar depois do Carnaval tem várias vantagens: a gente não concorre - tanto na Bahia, quanto em Pernambuco - com a folia, nem com todo aquele clima de festa que impera nos dois estados desde a virada do ano”, destaca o vocalista e guitarrista Fábio Trummer, ao lembrar que o lançamento de um disco envolve “a parte lúdica, das composições, arranjos e parcerias, e também a parte comercial e estratégica”.



Assim, Mundo Engano chega em ondas calmas, mas nem por isso menos intensas. No disco, a banda traz o que de melhor construiu nos seus quase 30 anos de existência, mas passa longe de apenas repetir os êxitos anteriores. “Eu preciso evoluir até para minha satisfação pessoal. A gente fez as músicas Pode Me Chamar e Quando a Maré Encher e as pessoas cobram da gente voltar a fazer coisas parecidas. Só que queremos construir novos êxitos, não repeti-los. O que também é difícil, porque é sempre você quem faz, por mais que sejamos uma banda eclética, tem uma assinatura própria”, explica Trummer.

Ouça disco na íntegra:



Capas do single O Mar Lá Fora (esq.) e do disco Mundo Engano (dir.) (Foto: Divulgação)

Para superar o desafio, a banda defendeu a realização de parcerias. Chamaram Pupillo Menezes, da Nação Zumbi, para produzir o álbum, e diversos músicos para gravar instrumentos e vozes. “São pessoas que a gente admira. São experessões que somam com a nossa. Isso é muito salutar para o resultado final, traz um frescor”, defende o vocalista. Completam o time de parceiros a Orquestra de Frevo Henrique Dias, o Jorge Du Peixe, Tiné (backing vocal), Ganga Barreto (backing vocal), Martin Mendonça (violões de aço), Guri Assis Brasil (violão de 12 cordas), Everson Pessoa (violão de 7 cordas), Frederica Bourgeois (flauta), Nilson Amarante (trombone), Maurício Fleury (teclados) e próprio produtor, Pupillo, na bateria.Trummer, que compôs as dez faixas inéditas do disco, também foi na literatura buscar referências para as imagens, expressões e temas presentes nas letras. “No início da minha carreira compunha muito a partir de outras músicas, depois veio o cinema, com a coisa da montagem, da composição de um filme e ultimamente veio a literatura”, diz Trummer sobre a sua mais nova musa inspiradora. “O mar entrou forte nesse disco porque eu li Jorge Amado, o Victor Hugo, li muitas coisas onde o mar tem um peso muito grande. Isso tem saído nas músicas, mas não é algo racional, tanto que só enxerguei depois, o que é mais bacana“, conta.O nome Mundo Engano surgiu antes mesmo do álbum e, inicialmente, batizaria uma das faixas. “Foi o primeiro álbum do Eddie em que isso aconteceu, de o nome vir antes. E esse nome foi ganhando novos sentidos, a partir das músicas, da capa”, comenta Trummer.

Assinada por Helder Santos, ilustrador que já havia feito trabalhado em outros discos da banda, a capa de Mundo Engano traz uma grande onda em forma de mão, estendida em direção a um pequeno barco com tripulantes a bordo. A ideia foi gestada em conjunto com o próprio Trummer, que nunca abre mão de participar dessa etapa.

"Faço pesquisa, pinço referências, discuto bastante para ver qual imagem vai traduzir mais a ideia do disco como um todo. Essa capa dialoga bastante, por exemplo, com a música Para Iemanjá, uma das faixas que compus com o poeta Marcelino Freire. Ela fala sobre a crise migratória da Europa, de Cuba, lembra aquelas pessoas que atravessam oceanos para conseguir a liberdade. Nessa tentativa toda sempre tem uma mão maior, seja do estado, do colonizador, que parece sedutora, mas que também pode te dar um caldo“, associa.