Banda IFÁ lança projeto que fortalece canto negro feminino

Banda instrumental IFÁ conta com as participações da cantora baiana Luedji Luna e da paulista Tássia Reis

Sextou! Mas sextou com gostinho ainda maior de empoderamento e respeito. Destacando a conexão entre a música instrumental e vozes negras femininas do cenário atual, a Praça Tereza Batista, no Pelourinho, será hoje, às 20h30, palco da festa IFÁ & Negra Força Feminina. O projeto, que tem como anfitriã a banda instrumental IFÁ, conta, nesta primeira edição, com as participações da cantora baiana Luedji Luna e da artista paulista Tássia Reis. A iniciativa, que fica por R$ 25 e R$ 50, dá espaço ao processo de fortalecimento da música negra e do canto negro feminino, formulando encontros entre cantoras em cima dos palcos.

Tássia Reis desembarca de São Paulo para cantar amor e feminismo com Luedji Luna

(Foto: Marcos Feittosa/Divulgação)

As artistas

Ganhadora do Prêmio Caymmi de Música como Revelação em 2017, Luedji Luna lançou, em 2017, seu primeiro álbum, que teve apoio de um financiamento coletivo. Com composições que abordam a herança negra ancestral e quesitos mais universais, como a urgência do tempo presente, a artista define o trabalho como “sem fronteiras”.



A paulista Tássia Reis, é compositora, cantora e deleita o público no hip hop, sua arma contra e a favor do mundo. A artista traz um discurso tão feminista quanto libertário (nas mais diversas vertentes, da intolerância à opressão emocional), principalmente ao apresenta as suas canções, embaladas por gêneros abertos, do rap ao reggae.



Projeto

Recebendo as convidadas e dando suingue a suas lutas, a IFÁ integra um movimento independente quem vem ressignificando o cenário musical baiano. Em 2016, lançou o álbum Ijexá Funk Afrobeat, fruto do edital Natura Musical 2015. Com os ouvidos no mundo, o grupo apresenta no seu show um repertório autoral inspirado na diversidade musical de matriz africana e suas conexões com a Bahia contemporânea. Navegando pelas rotas sonoras do Atlântico Negro, mergulhando no universo do afrobeat, dub, reggae, funk e no ritmo do ijexá, dos blocos afro e afoxés da Bahia, a IFÁ ratifica a importância da música como elo histórico entre as culturas negras da diáspora, fazendo do seu discurso um manifesto de afirmação e estética.



Serviço

Show: IFÁ & Negra Força Feminina com participação de Luedji Luna e Tássia Reis

Local: Praça Tereza Batista, Pelourinho

Data: 12 de Janeiro (sexta-feira)

Horário: 20h30

Ingressos:

- Lote promocional SYMPLA: R$20,00 (até 3 de janeiro)

- Meia entrada: R$ 25,00

- Inteira: R$ 50,00

- Inteira social: R$30,00 + 1kg de alimento não perecível