Banda Maglore estreia programação musical do projeto Sou Verão

Show do grupo baiano levou fãs e turistas para o Largo da Mariquita, neste sábado (23)

O cheiro de acarajé no ar, o pôr do sol no horizonte, as pessoas tomando água de coco e passeando de bicicleta. Foi nesse clima que o Rio Vermelho recebeu a primeira programação musical do projeto Sou Verão CORREIO, na tarde deste sábado (23), que contou com show gratuito da banda Maglore e discotecagem do DJ Pureza no Largo da Mariquita.

“Adoro eventos públicos, principalmente com atrações como a Maglore”, elogiou a servidora pública Vanessa Correa, 40 anos, que ressaltou que Salvador “está precisando movimentar a cultura”. “Fazer o povo sair de casa é uma grande coisa. A própria Maglore diz na letra ‘vamos pra rua’. Tirar a cara da televisão e do computador é importante”, completou.

Com a camisa da banda estampada no peito, Vanessa entregava o motivo de estar ali no Largo da Mariquita, ao contrário da pedagoga pernambucana Romilda Santana, 31, que não sabia do show e “teve a sorte de estar hospedada no hotel da frente”, escolhido pelo marido, o jornalista espanhol José Huertas, 36 anos.

“Hoje, nosso clima não era fazer programação turística. Então aproveitamos para conhecer o Rio Vermelho, que é famoso por sua programação”, explicou Romilda, que não conhecia a Maglore. “É bom que a gente conhece um outro lado da cultura de Salvador”, acrescentou, rindo.

As estudantes baianas Carolina Araújo, 20, e Juliana Brito, 21, também estavam assistindo ao show da Maglore pela primeira vez, apesar de serem frequentadoras assíduas do Rio Vermelho. “Um evento como esse é bom porque faz a gente sair de casa e conhecer gente nova. Sempre que tem algo assim, eu aproveito”, justificou Carolina.

Radicada em São Paulo, a Maglore apresentou para os fãs de Salvador um repertório dedicado ao disco Todas as Bandeiras, lançado no Teatro Castro Alves em setembro. Mas o repertório também teve espaço para sucessos dos outros álbuns do grupo, além de pequenas homenagens à música baiana.

“A gente está muito feliz de estar aqui hoje, participando do projeto Sou Verão, tocando de graça no Rio Vermelho, que foi o lugar onde a Maglore começou há oito anos. Um público que a gente deve muito, até hoje, um público que levou a gente pra o resto do Brasil. A gente está muito feliz de encerrar o ano dessa forma, tão bonita”, comemorou o vocalista da banda, Teago Oliveira, 31.

Com Teago Oliveira no vocal, a Maglore mostrou repertório do disco Todas as Bandeiras e passeou por sucessos mais antigos (Foto: Arisson Marinho) As estudantes baianas Carolina Araújo, 20, e Juliana Brito, 21, assistiram ao show da Maglore pela primeira vez (Foto: Arisson Marinho) A pedagoga pernambucana Romilda Santana, 31, estava no Sou Verão com o marido, o jornalista espanhol José Huertas, 36 (Foto: Arisson Marinho) Público de todas as idades lotou o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

Com Teago Oliveira no vocal, a Maglore mostrou repertório do disco Todas as Bandeiras e passeou por sucessos mais antigos (Foto: Arisson Marinho) As estudantes baianas Carolina Araújo, 20, e Juliana Brito, 21, assistiram ao show da Maglore pela primeira vez (Foto: Arisson Marinho) A pedagoga pernambucana Romilda Santana, 31, estava no Sou Verão com o marido, o jornalista espanhol José Huertas, 36 (Foto: Arisson Marinho) Público de todas as idades lotou o Largo da Mariquita, no Rio Vermelho

A programação musical do Sou Verão vai contar, ainda, com shows de Pedro Pondé e Afrocidade (06/01), Larissa Luz e Ministereo Público (13/01) e Àttooxxá (20/01), a partir das 18h. Além disso, o projeto oferece apresentações do grupo FitDance e atividades gratuitas de patins, caiaque, freeride para jet ski e Stand up Paddle (SUP).

“Esse ano o projeto de Verão do CORREIO cresce com essa parte de música. Além dos esportes, a gente traz para o final da tarde uma atração aberta ao público para presentear a população de Salvador. O Verão da Bahia sem show não é o mesmo, então ele enriquece ainda mais o projeto de Verão”, afirmou o gerente de marketing do CORREIO, Fabio Gois, 32.

As atividades esportivas estão programadas para acontecer nos dias 6 e 20 de janeiro, na Ribeira, e nos dias 13 e 27 de janeiro, na Barra. O projeto Sou Verão é realizado pelo Correio e conta com apoio institucional da Prefeitura Municipal de Salvador e apoio do Sabin e Vitalmed.