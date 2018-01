Banda Parangolé lança primeiro DVD nesta terça no CORREIO

Grupo do vocalista Tony Salles aposta em sucessos e inéditas no DVD Solta o Parango; serão 60 mil cópías encartadas no jornal

Com 21 canções, entre inéditas e sucessos da carreira do grupo liderado por Tony Salles, o DVD Solta o Parango, da banda Parangolé, está encartado na edição desta terça (16) do jornal CORREIO. Gravado em Porto Seguro, em outubro do ano passado, o novo álbum da banda conta com músicas como Bumbum Carente e Sarra Toma.

O DVD traz seis músicas inéditas: Sarra Toma, Movimento Novo, Aquecimento do Parango, Tacadão no Paredão, Bumbum Carente e Vai Kikando. E, para a gravação ficar mais apimentada, Tony Salles e o Parango receberam no palco para uma participação mais do que especial a dançarina e esposa do cantor Sheila Carvalho, que dançou a música Poderosa.

Sheila e Tony dançaram juntos esbanjando sensualidade e levando o público à loucura! Junto com o DVD, o grupo lançará, em paralelo, o CD Verão ao Vivo. São 38 canções repletas de ritmo para agradar aos fãs.

Com o DVD lançado, a banda Parangolé iniciou seus ensaios de Verão todas as quartas-feiras, a partir das 22h, no Galpão Music Bar, na orla da Pituba. No Carnaval, o Parango será um dos destaques do bloco Muquiranas, no circuito Osmar Macêdo (Campo Grande).