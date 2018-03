Banda russa Pussy Riot repudia reeleição de Putin

Elas aproveitaram a ocasião para se manifestar contra a onda de crimes caracterizados como feminicídio, frequentes no México

A banda punk feminista Pussy Riot aproveitou sua apresentação no Festival Vive Latino, no último domingo (18), no México, para repudiar a quarta reeleição à presidência russa de Vladimir Putin.

"Vladimir Putin acaba de vencer as eleições pela quarta vez. Nós criamos esse grupo porque não o queríamos como presidente, mas então se tornou um movimento internacional, e de fato, qualquer uma pode ser uma Pussy Riot", declarou em inglês a líder da formação, Nadya Tolokónnikova.

Elas aproveitaram a ocasião para se manifestar contra a onda de crimes caracterizados como feminicídio, frequentes no México. Elas se referiram ao país como um "Estado feminicida", e declararam desprezar toda e qualquer violência direcionada às mulheres no país latino-americano, onde segundo a ONU uma média de 7,5 mulheres são mortas diariamente.

Não é a primeira vez que as garotas do Pussy Riot se mostram insatisfeitas com o presidente Putin. O primeiro manifesto aconteceu em fevereiro de 2012, duas semanas antes de Putin ser eleito para um terceiro mandato, quatro integrantes da banda entraram na Catedral de Cristo Salvador de Moscou e entoaram o que chama de "oração punk". Na ocasião, três das garotas foram presas por ativismo.

Em 2014, O grupo lançoun um videoclipe intitulado “anti-Putin” em que elas mostram os conflitos que acontecem na sede das Olimpíadas de Inverno na Rússia. Filmado no centro de Sochi, cidade que recebeu os Jogos Olímpicos de Inverno, o clipe critica Putin e denuncia a violação dos direitos humanos na Rússia.

