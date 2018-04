Bandido rouba cachorro no Canela: 'medo do que pode acontecer'

Vítima teve arma colocada contra a cabeça; família busca informações

Fidalgo foi tomado da mão do tutor e arrastado por bandido (Foto: Divulgação)

Um cão da raça Bulldog Inglês foi roubado na noite desta quinta-feira (5) no bairro do Canela, em Salvador, após o tutor do animal, o advogado Matheus, ter uma arma apontada para a cabeça.

Segundo a mulher dele, a advogada Jamile, 38 anos, o crime aconteceu por volta das 20h30, na Rua Marechal Floriano.

“Meu marido estava passeando com o cachorro e quando ele estava passando pela frente da Academia Tony Granjo foi abordado por um cara que tava de camisa listrada. Ele (bandido) botou uma arma na cabeça dele (marido), roubou a aliança, pegou o cachorro e saiu correndo”, contou.

Ainda de acordo com a tutora, que cuida de Fidalgo há 5 anos, o ladrão desceu a ladeira puxando o cachorro e, em seguida, entrou num veículo modelo Siena prata. Ela conta que um comparsa aguardava o ladrão dentro do carro, que seguiu no sentido Vale do Canela.

Jamile e Matheus costumam fazer o mesmo trajeto com o cão todos os dias.

“Meu marido acha que eles estavam procurando o cachorro, sim. O sentimento, agora, é de preocupação com o que pode ocorrer com Fidalgo”, comentou ela.

Matheus chegou a ir até a 1ª Delegacia (Barris), mas não conseguiu prestar a queixa do caso. Ele foi orientado a fazer o procedimento pela internet.

“Fidalgo está conosco desde 40 dias de vida. Dia 17 agora ele faz 5 anos. É o único animal da família”, comentou Jamile, emocionada.

Quem tiver informações sobre o paradeiro do animal pode entrar em contato pelos telefones 99172-1006 ou 99159-5305.