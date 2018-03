Bandidos arrombam caixas eletrônicos em Sussuarana

Policiamento foi reforçado na região, mas ninguém foi preso.

Um grupo armado arrombou caixas eletrônicos de uma agência bancária do Santander no bairro de Sussuarana, próximo ao

Centro Administrativo da Bahia (CAB), em Salvador. De acordo com levantamento do Sindicato dos Bancários da Bahia esse foi o 18º ataque deste ano a uma instituição bancária do estado.

Em nota, a Polícia Militar informou que o crime ocorreu na noite de terça-feira (27), por volta das 20h40. Quatro caixas eletrônicos foram arrombados e tiveram os valores levados pelos criminosos. A quantia roubada não foi informada.

Policiais militares da 82ª Companhia Independente da POlícia Militar (CIPM) foram ao local e foram informados pelo supervisor da agência, acompanhado de três vigilantes, que não souberam informar mais detalhes sobre o crime.

O policiamento foi reforçado na região, mas ninguém foi preso. “O Santander confirma o furto em agência localizada à Avenida

Ulysses Guimarães, 3.302, Sussuarana – Salvador (BA) e informa que está colaborando com as investigações policiais. A agência já está funcionando normalmente", afirmou o banco, em nota. Apesar disso, há uma placa no estabelecimento indicando que o funcionamento do autoatendimento está interrompido.



O arrombamento será investigado pela Polícia Civil.