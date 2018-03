Bandidos explodem agências bancárias em Paraty e fogem pelo mar

Os ataques dos criminosos tiveram como alvo uma filial da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil

Um roubo a banco levou pânico à histórica cidade de Paraty, no litoral sul fluminense, na madrugada desta quinta-feira, 29. Uma quadrilha de bandidos armados com fuzis e pistolas explodiu cofres e caixas eletrônicos de duas agências bancárias. Para evitar a chegada da polícia, eles levantaram barreiras ao redor do local do crime e fugiram em seguida pelo mar.

Os ataques dos criminosos tiveram como alvo uma filial da Caixa Econômica Federal e outra do Banco do Brasil. O roubo às agências aconteceu na Avenida Roberto Silveira, no centro de Paraty, bem próximo à região de maior circulação de turistas.

Segundo testemunhas, cerca de 20 homens participaram da ação. A Polícia Civil confirma pelo menos dez assaltantes.

Bloqueados por pregos colocados na rua pelos bandidos, agentes do 33º Batalhão de Polícia Militar tiveram de abandonar os carros oficiais a caminho da ocorrência. Os agentes se dirigiram ao local a pé, mas se depararam com nova barreira erguida pelos criminosos perto das agências bancárias, dessa vez um carro incendiado.

Os caixas eletrônicos de duas agências ficaram destruídos pelas explosões. Eles usaram explosivos também para abrir os cofres, mas só conseguiram levar o dinheiro dos caixas eletrônicos da agência do Banco do Brasil. Não há informações sobre o volume de valores roubados.

Os criminosos conseguiram fugir atravessando o centro histórico e escapando pelo mar a bordo de duas lanchas.

A perícia já foi feita nos locais das explosões. Dois carros roubados, usados pelos bandidos, foram encontrados incendiados na região. Agentes da 167ª Delegacia de Polícia fazem buscas e analisam imagens de câmeras de segurança para ajudar a identificar a autoria do crime.