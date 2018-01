Bandidos explodem caixas e destroem agência no oeste da Bahia

Eles fugiram em dois carros - um deles foi achado em rodovia queimado

Uma agência do Banco do Brasil foi explodida por bandidos na madrugada do sábado (20), no distrito de Roda Velha, em São Desidério, oeste baiano.

Os bandidos fugiram depois da ação criminosa. Com a explosão dos caixas eletrônicos, o teto da agência acabou cedendo. Não houve feridos. Cédulas parcialmente queimadas ficaram espalhadas pelo chão do banco. A polícia não sabe quanto foi levado.

Segundo a delegacia da cidade, participaram da ação de 5 a 8 homens. Eles escaparam em uma caminhonete Nissan Frontier, prata, e um Toyota Corolla preto. Este último veículo foi encontrado na BA-463, abandonado pelos ladrões, que queimaram o carro.

Câmeras de segurança do banco registraram parte da ação e serão usadas na investigação. A Polícia Militar faz buscas na região em busca dos ladrões.