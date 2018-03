Bandidos invadem shopping e roubam banco no Itaigara

Homens estavam disfarçados de operários

Pelo menos cinco homens armados invadiram o Shopping Itaigara na manhã desta segunda-feira (12) para roubar malotes que seriam levados para um banco dentro do estabelecimento comercial. De acordo com informações da 35ª Companhia Independente da Polícia MIlitar (CIPM/Iguatemi), o assalto aconteceu por volta de 9h30.

A Polícia Civil informou que os homens estavam usando capacetes de operários e vestindo macacões nas cores azul e verde, portando armas de fogo e assaltaram vigilantes da empresa Preserve. O grupo levou malotes que iriam abastecer uma agência do Banco do Brasil, no Shopping Itaigara. O montante não foi informado.

"Quando os policiais chegaram ao local, foram informados pelo chefe de segurança do shopping, que seis homens armados roubaram malotes de uma empresa de segurança que ia abastecer a agência bancária e em seguida fugiram em um veículo modelo Corolla prata", afirmou a PM, em nota.

Equipes do Departamento de Repressão e Combate ao Crime Organizado (Draco) estão no local e investigam o crime. A ação, segundo a Polícia Civil, ocorreu na saída do elevador de serviço. Além dos cinco homens que entraram no shopping, a polícia informou que outros dois ficaram do lado de fora - um olheiro e o motorista.

Em nota, o Shopping Itaigara informou que o fato aconteceu por volta das 9h20, quando foram levados dois malotes da empresa de transporte de valores, Preserve. "A polícia foi avisada e em poucos minutos chegou ao local. O Shopping está colaborando com as investigações e já disponibilizou para a polícia as imagens que registraram o ocorrido. Nenhum cliente ou funcionário do shopping sofreu violência durante o assalto", destacou o shopping, em nota.