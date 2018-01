Bando aluga casa em condomínio para praticar sequestro em Feira

Vídeo mostra abordagem a vítima; família busca informações

O motorista Fábio Filipe Siqueira Firmino foi sequestrado na última sexta-feira (5) em um conjunto habitacional em Feira de Santana, no Centro Norte baiano, e segue desaparecido. Fábio era motorista na cidade pernambucana de Timbaúba e estava realizando tratamento psicológico na Bahia. Ele foi sequestrado na frente de sua casa, após tomar banho de piscina no condomínio.

Um vídeo obtido pela TV Bahia mostra o momento da abordagem. Assista:



De acordo com familiares, os sequestradores alugaram uma casa no mesmo condomínio, na rua paralela à que Fábio estava. O aluguel teria iniciado no dia 24 de dezembro.

A sexta-feira (5) foi o dia escolhido para realizar o rapto. O dono da residência utilizada pelos autores da ação informou à polícia que os locatários disseram que não eram de Feira de Santana e que a casa seria alugada para uma irmã que prestaria vestibular.

A Polícia Civil investiga o caso. Os sequestradores ainda não entraram em contato com a família para pedir resgate.