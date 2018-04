Baratíssimo volta ao cardápio da Subway por R$ 7,90 na Bahia

Rede de lanchonetes relança promoção em todo o Brasil

Quem já tinha na ponta da língua a palavra baratíssimo a cada vez que entrava em alguma das lanchonetes da Subway, pode comemorar: a rede de sanduicherias ressucitou a promoção em todo o país. Na Bahia, o sabor é frango e cada sanduíche de 15 centímetros vai custar R$ 7,90.

“Estamos felizes de trazer de volta o “Baratíssimo”. Acreditamos que ele e o “Barato do Dia” serão muito bem recebidos por nosso público, pois aliam a fórmula do preço baixo a uma excelente oferta de sanduíches”, diz o gerente nacional sênior de marketing da marca, Leandro Florio.

Na mesma ocasião, a rede também lança o “Barato do Dia”, com sanduíches a partir R$ 10*. Para cada dia da semana será oferecido um sabor a preço promocional: Steak Cheddar Cremoso, Frango Ranch, Frango com Requeijão e Steak Churrasco.

As promoções não são cumulativas com as outras ofertas: na compra de um “Baratíssimo” ou “Barato do Dia” custo adicional aplica-se para adicionais e bebidas.