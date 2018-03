Barbie lança bonecas de Frida Kahlo, Amelia Earhart e Katherine Johnson

Bonecas terão informações sobre a contribuição de mulheres para a história

A Mattel anunciou nesta terça-feira (6) que vai lançar a coleção Mulheres Inspiradoras, com conteúdo educacional para meninas, trazendo informações sobre a contribuição de mulheres importantes para a história.



O objetivo, segundo a marca, é motivar meninas com exemplos de mulheres que fizeram a diferença. As três primeiras homenageadas são Frida Kahlo, Amelia Earhart e Katherine Johnson, e a boneca de Frida deve chegar ao Brasil ainda em março.



A iniciativa vem aliada à campanha #BarbieInspira, que incita os fãs da boneca a usarem a hashtag para homenagear mulheres inspiradoras.



Há dois anos, a marca lançou bonecas com tons de pele, alturas e corpos diferentes do padrão mais comum da Barbie.Na mesma linha, outras 14 bonecas foram anunciadas como parte da coleção Shero (mistura das palavras she, ela, e hero, herói, em inglês). Entre elas estão diversas atletas e mulheres de destaque em outras profissões. Veja a lista completa:, cineasta, EUA - Escritora e diretora que se tornou a primeira mulher a dirigir um filme com um orçamento de mais de US$ 100 milhões, Mulher Maravilha., campeã e atleta de snowboard, EUA - Mulher mais jovem a ganhar uma medalha olímpica no snowboard halfpipe feminino durante a Olimpíada de Inverno de 2018., conservacionista, Austrália - Celebridade internacional que herdou a paixão de seu pai - o Caçador de Crocodilos - pela vida selvagem e se dedica a inspirar a próxima geração a fazer a diferença no mundo., boxeadora, Reino Unido - Duas vezes medalhista de ouro, Nicola é a única boxeadora feminina na história do esporte a ganhar títulos olímpicos mundiais e europeus., atleta de Windsurf, Turquia - Campeã de windsurfe e membro do time de vela e de windsurf do Fenerbahçe, fundou sua própria escola de windsurf para jovens surfistas., chef de cozinha renomada, França - Quarta geração como cozinheira francesa com três restaurantes e duas estrelas Michelin., campeã de vôlei, China - 15ª capitã da equipe feminina chinesa de vôlei que também ganhou ouro nos Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro, em 2016., designer e empreendedora, Alemanha - Imigrante iraniana e fundadora da famosa marca de roupas Lala Berlin, que incorpora elementos urbanos e elegantes em malha de alta qualidade., jogadora profissional de golfe, México - Atleta, mãe, empresária e incentivadora do golfe no México., jornalista, Polônia - Apresentadora de TV, editora de revista, autora, diretora e a segunda polonesa a conquistar o Seven Summits., jogadora de futebol, Itália - Capitã do time italiano de futebol, membro do Conselho Federal e presidente da Comissão para o desenvolvimento do futebol feminino., atriz e filantropa, China - Conhecida como filha da nação da China, é embaixadora do Dia Mundial da Vida, uma campanha conjunta do Programa das Nações Unidas para o Meio Ambiente, Fundo Internacional para o bem-estar dos animais e conservação da natureza., primeira bailarina, China - Bailarina e dançarina principal no Ballet de São Francisco. É também a principal dançarina convidada no Ballet de Hong Kong., emprendedora e designer de moda, Espanha - Responsável pela direção criativa da empresa Victoria, com coleções que incluem fantasias festivas, vestidos de flamenco, bolsas e joias.