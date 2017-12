Barcelona atropela Real Madrid no Bernabéu

Após passar aperto no primeiro tempo, equipe culé aproveita superioridade numérica e faz 3x0 fora de casa

No primeiro 'El Clássico' do Campeonato Espanhol 2017/18, o Barcelona matou o Real Madrid usando o contra-ataque e conquistou uma bela vitória por 3x0 em pleno Santiago Bernabéu, na manhã deste sábado (23). Os gols foram marcados por Suárez, Messi e Aleix Vidal. Com o resultado, o Barça disparou ainda mais na liderança da competição. Agora tem 45 pontos em 17 jogos, 14 a mais que o Madrid, que possui uma partida a menos e está em 4º. O Atlético de Madrid, com 36, e o Valência, com 34, ambos em 17 jogos, estão entre os dois gigantes.

Apesar do placar elástico, o Real Madrid foi melhor no primeiro tempo, chegando a abrir o placar logo aos 2 minutos, mas Cristiano Ronaldo estava impedido. Pouco depois, o português perdeu boa chance a furar bisonhamente chute dentro da grande área.

Ambas as equipe adotaram escalações cautelosas, com quatro jogadores no meio-campo e apenas dois atacantes. Um dos meias do Barça era Paulinho que, como elemento surpresa, parou em grande defesa de Navas, após bonito lançamento de Messi. Mas o Madrid era melhor. Aos 28, CR7 fez bela jogada e bateu cruzado para uma ótima intervenção de Ter Stegen. Pouco depois, Benzema, de cabeça, acertou o pé da trave do goleiro alemão.

No segundo tempo, o Madrid parecia melhor, mas vacilou no contra-ataque. Busquets pegou a bola e achou Rakitic. O também croata Kovacic, supresa da escalação merengue ficou só olhando na marcação, e o jogador culé achou Sergi Roberto. Já dentro da grande área, o jovem barcelonista só serviu Suárez, que bateu de primeira, vencendo Navas e abrindo o placar.

O Barça ampliou pouco depois. Luisito tentou duas vezes. Na primeira, parou no goleiro costarriquenho. Na segunda, na trave. No rebote, Paulinho cabeceou e o Carvajal deu uma de arqueiro, tirando com a mão. Expulsão e pênalti, que Messi cobrou forte, no meio, fazendo 2x0.

O homem a menos acabou com qualquer chance de reação do Real Madrid. O técnico Zinedine Zidane ainda colocou Bale e Asensio no jogo para tentar diminuir o placar, mas Ter Stegen estava em boa jornada e impediu. Pior, já aos 47, Aleix Vidal aproveitou rebote e deu números finais ao encontro.