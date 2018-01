Barra e Rio Vermelho têm reforço no policiamento durante o Verão

Os dois bairros terão reforço no policiamento até fevereiro, quando o número de turistas ainda é grande na capital baiana

A 11ª (Barra) e a 12ª (Rio Vermelho) Companhias Independentes de Polícia Militar ampliam as ações preventivas e ostensivas nos pontos mais visitados. Entre essas ações estão: blitze, monitoramento das praias, bares, hotéis, uso das Bases Móveis e ônibus.

O foco, segundo a Secretaria da Segurança Pública (SSP) são os roubos ou furtos ao patrimônio (relógio, celulares, carteiras, entre outros). Porteiros e seguranças privados que atuam nas localidades passaram pela capacitação de Vigilância Participativa, para formar uma rede de proteção. As duas regiões também contam com reforço do efetivo com plantões da Operação Verão e patrulhamento de unidades especializadas (Esquadrão Águia, Operação Gemeos e Apolo).

“Utilizamos todos os nossos recursos, inclusive o motopatrulhamento. Temos uma grande movimentação de pessoas pela manhã, porém à noite redobramos a atenção por conta dos atrativos musicais e os famosos acarajés da região”, explicou a comandante da 12ª CIPM, major Maria Milanezi.

A comandante da 11ª CIPM, major Patrícia Barbosa da Silva, por sua vez, destacou que o trabalho é uma prévia para as grandes festas populares que serão realizadas na região. “Temos um efetivo preparado para atender os turistas. Criamos também uma grande relação de respeito e confiança com os donos de estabelecimentos e moradores, que nos ajudam com informações”, declarou a oficial.