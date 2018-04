Barra receberá QG especial durante a Copa do Mundo da Rússia

Por Rafael Freitas

A Podemos Entretenimento, produtora dos empresários Ruan Neves e Gabriel Brasil, vai promover um lugar especial, em Salvador, para quem quer curtir uma experiência única durante a Copa do Mundo da Rússia. Trata-se de A Brasileira, que funcionará na Barra, no período de 17 de junho a 15 de julho, nos dias dos jogos da Seleção Brasileira e em dias alternados com uma programação especial. A transmissão dos jogos tem licença exclusiva da Fifa e a casa contará com ambientes climatizados, acessibilidade, shows, praça de alimentação e será dividida em três pavimentos, com capacidade para até 650 pessoas. Golaço!

Fachada de A Brasileira, que funcionará, na Barra, em Salvador durante a Copa do Mundo da Rússia (Foto: Divulgação)

Rali em Salvador

Salvador vai receber no dia 27 de outubro o evento Mitsubishi Motorsports – Rali da Regularidade. Com 24 anos de existência, o rali tem quatro categorias e desbrava trilhas para todos os níveis de participantes, por todo o Brasil. O objetivo é percorrer o caminho no tempo estipulado pela organização, seguindo uma planilha de orientações. Essa prova, inédita, passará por regiões de reflorestamento e levará os participantes a pontos de alta altitude, seguindo por paisagens entre Lauro de Freitas, Camaçari e Praia do Forte.

Parabéns pra você

O empresário Duquinho Magalhães comemorou seu aniversário, ontem, em São Paulo. Por lá, iniciou os festejos durante jantar no restaurante japonês Nakka, onde estava com uma de suas irmãs, a musa fitness Carol Magalhães, e o filho dela, Luiz Eduardo Magalhães Guinle.

Duquinho Magalhães comemorou aniversário, em São Paulo, ao lado de Dudu Guinle e Carol Magalhães (Foto: Reprodução)

Tu vens

Felipe Santa Cruz, presidente da OAB-RJ, estará na abertura da Conferência Estadual de Direitos Humanos, que irá acontecer nos dias 4 e 5 de maio, na Faculdade de Direito da Ufba, em Salvador. Luiz Viana Queiroz, presidente da OAB-BA, também já confirmou presença.

(Foto: Divulgação)

Belas artes

Grande entusiasta da arte contemporânea, Roberto Alban - que comanda galeria que leva seu nome - é um dos principais representantes da Bahia na Edição 2018 da SP-Arte, maior e mais importante evento do segmento na América Latina, que acontece até domingo, reunindo artistas nacionais e internacionais de mais de 14 países. Ao lado de Cristina, sua mulher e sócia, o galerista aposta este ano no trabalho do artista potiguar Falves Silva, um dos pioneiros do movimento Poema/Processo e da Arte Correio.

Cristina e Roberto Alban estão na SP-Arte (Foto: Divulgação)

Olho nele!

O arquiteto baiano Caio Bandeira segue hoje para a Itália. Por lá, passará pelo Lago de Como e, em seguida, partirá para o Salone Del Mobile, que acontecerá entre os dias 17 e 22 de abril, em Milão. Na volta, uma de suas paradas será em Praia do Forte, onde está construindo a sua casa de praia. O imóvel terá 300 m², 6 suítes e será inaugurado no dia 16 de junho, quando Caio estará festejando seu aniversário. “A casa contará com uma tipologia completamente diferente e será inspirada na arquitetura contemporânea de casas de praia de Bali e Maldivas, com design arrojado e uso de materiais naturais”, nos disse o arquiteto.

Caio Bandeira: viagem à Itália e casa em Praia do Forte (Foto: Reprodução)

UCSal tem nova agência de comunicação

A Universidade Católica do Salvador (UCSal) acaba de anunciar que a Ouzar Comunicação e Marketing é a nova agência que responde pelas suas estratégias e ações de publicidade e propaganda. A Ouzar, que já atua há 7 anos no mercado, será responsável pela criação de campanhas para todos os cursos e projetos da instituição de ensino.