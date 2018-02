Barroso autoriza quebra sigilo de investigados no inquérito sobre Temer

Pedido da Procuradoria Geral foi realizado em 12 de dezembro de 2017

A quebra do sigilo bancário e fiscal do presidente Michel Temer foi autorizada pelo ministro do Supremo Tribunal Federal, Roberto Barroso, em dezembro e 2017. Barroso é relator do caso no STF.

De acordo com o G1, a Procuradoria Procuradoria-Geral da República confirmou a informação, no entanto, não há informações sobre as pessoas físicas e jurídicas que tiveram seus sigilos quebrados.

Um outro pedido, do delegado que preside o inquérito, Cleyber Malta Lopes, aguarda análise na PGR. Lopes solicitou medidas à PGR em 19 de dezembro de 2017, mas afirmou, em ofício, que o pedido ainda está pendente. Para o delegado, as medidas - que ele não detalha - são "imprescindíveis" para esclarecer crimes investigados no inquérito.

A PGR diz que se manifestará nos autos.