Base Comunitária do Calabar faz mutirão de catarata e glaucoma sábado

Pré-inscrição deve ser feita até dia 19 na sede da unidade

Um mutirão de triagem contra o glaucoma e a catarata acontece neste sábado (20) na Base Comunitária de Segurança (BCS) do Calabar e Alto das Pombas, em Salvador. O atendimento acontece das 8h às 12h e é voltado para pessoas com mais de 40 anos ou histórico familiar das doenças. Para participar, é necessário fazer a pré-inscrição na sede da BCS, localizada na Praça 11 de Maio, Calabar.

Atendimento é voltado para pessoas maiores de 40 anos ou com histórico familiar das doenças (Foto: Jorge Cordeiro/ Divulgação)

A triagem será feita em parceria com o Instituto Oftalmológico da Bahia (Ioba). De acordo com a capitã Aline Muniz, comandante da unidade de policiamento comunitário, a avaliação gratuita é mais um evento voltado para a saúde e bem-estar destinado para os moradores da região atendida pela base.

“Na área de saúde já temos parceria com a Fundação José Silveira, e agora vamos iniciar mais esse trabalho, em conjunto com o Ioba com o objetivo de melhorar a qualidade de vida dos moradores”, disse a capitã.