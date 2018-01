Base Comunitária do Calabar promove cinema para criançada

Ação social reuniu os pequenos da comunidade nesta terça (23)

O filme 'Moana – Um Mar de Aventuras', que narra a história de uma princesa vivendo experiências para salvar o seu reino, foi exibido durante a ação social Cinema Infantil da Base Comunitária de Segurança (BCS) do Calabar, na tarde desta terça-feira (23), para 65 crianças da comunidade.

Segundo a assessoria da Secretaria da Segurança Pública (SSP), na sala de Cidadania Digital, situada no primeiro andar da sede da unidade de policiamento comunitário, os policiais militares reproduziram o longa-metragem com o apoio de um projetor. A diversão ficou completa com um lanche servido aos pequenos.

Com idade entre 2 e 13 anos, a garotada se divertiu. “Me sinto orgulhosa de participar de momentos divertidos como esses”, conta a estudante Andressa Ferre Ribeiro, 10 anos, participante de vários projetos oferecidos pela base.

Presente na maioria dos projetos e ações da BCS, a dona de casa Joselita Soares Nascimento levou os sobrinhos para curtir momentos de entretenimento. “Sempre busco estar presente nos eventos realizados aqui”, comentou Joselita.

(Foto: SSP/Divulgação) (Foto: SSP/Divulgação) (Foto: SSP/Divulgação) (Foto: SSP/Divulgação) (Foto: SSP/Divulgação)

Para a comandante da unidade, capitã PM Aline Muniz Silva, ocasiões como esta criam uma maior aproximação com a comunidade, além de fortalecer o relacionamento de amizade e confiança. “Acredito que seja um termômetro dos resultados do trabalho realizado, considerando o pequeno tempo de divulgação do filme”, destaca a capitã.

A oficial revelou ainda que o evento acontecerá sempre às terças-feiras, durante as férias escolares.