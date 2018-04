Base Nacional Curricular será discutida em audiências públicas a partir de maio

Florianópolis (SC) será a primeira capital a receber a audiência pública da BNCC do ensino médio

Está marcada para 11 de maio, em Florianópolis (SC), a primeira audiência pública que discutirá a última versão da Base Nacional Curricular Comum (BNCC) do ensino médio. As próximas cidades a sediar a audiência pública serão São Paulo (SP), em 08 de junho; Fortaleza (CE), em 06 de julho; Belém (PA), em 10 de agosto; e Brasília (DF), em 29 de agosto.

Proposta pelo Ministério da Educação, a última versão da BNCC foi entregue ao Conselho Nacional de Educação na última semana, em 03 de abril. Com a participação da população nas audiências, é esperado que sejam feitas críticas e sugestões nas respectivas cidades a respeito da BNCC. Após as audiências, os conselheiros irão deliberar e votar o documento. A última etapa é a homologação, feita pelo MEC.

Caso seja aprovada sem alterações na versão entregue pelo MEC, a BNCC trará certos impactos: a dedicação de 1,8 mil horas para conteúdos das áreas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas e Sociais; maior destaque à educação profissional; além da alteração no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM), cujas alterações serão implementadas a partir de 2020.

Em dezembro 2017, foi aprovada a BNCC que estabelece as diretrizes da educação infantil e o ensino fundamental. A expectativa é que seja implantada em todas as escolas das redes públicas e privadas até 2020 com o auxílio do Comitê Nacional de Implementação da Base Nacional Comum Curricular.

O que é a BNCC?

Segundo o MEC, a BNCC é um documento normativo que estabelece “o conjunto orgânico e progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da Educação Básica”. Os conteúdos que devem ser ensinados nas escolas são determinados pela Base Nacional Curricular Comum, que orienta as instituições em relação aos conhecimentos, às competências e habilidades essenciais a serem aperfeiçoadas em cada nível da educação básica. Confira todas as atualizações da BNCC no site do Educa Mais Brasil.