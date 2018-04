Baseado em romance policial, The Alienist chega à Netflix

Trama estrelada por Luke Evans, Dakota Fanning e Daniel Brühl tem dez episódios de uma hora de duração

Hoje (19) é dia de lançamento na Netflix, com a estreia da série The Alienist, baseada no famoso romance policial de mesmo nome de Caleb Carr. O elenco conta com nomes conhecidos na indústria cinematográfica, como Luke Evans (John Moore), Dakota Fanning (Sara Howard) e Daniel Brühl (Laszlo Kreizler). Os dez episódios da primeira temporada têm por volta de uma hora de duração cada.

A história tem como pano de fundo a caótica Nova York do final do Século XIX, mais especificamente em 1896, e vai acompanhar a trajetória do Dr. Laszlo Kreizler, um brilhante alienista – profissional de medicina que, nos dias atuais, é chamado de psiquiatra. Em uma época onde o tratamento e a pesquisa de doenças mentais eram uma novidade controversa, o protagonista é um sujeito de personalidade forte e obcecado por seu trabalho, características que acabam por excluí-lo de alguns círculos da sociedade da época.

O desenrolar da trama ocorre quando a cidade é assolada por uma série de assassinatos de meninos de programa. Essas mortes brutais eram sempre parecidas, como se o assassino seguisse algum tipo de ritual, o que aterrorizava a parte mais pobre da população. Para resolver esse mistério, o comissário de polícia Theodore Roosevelt convoca o Dr. Laszlo Kreizler, que procura desvendar os mistérios da psique humana e o que leva um homem a se tornar um assassino, para conduzir as investigações em segredo.

A equipe do alienista é composta pelo melancólico ilustrador de jornal John Moore, que procura sentido para o seu trabalho após a morte de uma ex-amante, e pela ambiciosa Sara Howard, secretária de Roosevelt determinada a se tornar a primeira mulher a fazer parte da equipe de detetives policiais de Nova York. O grupo combina seus incipientes conhecimentos de psicologia às primitivas técnicas forenses da época para investigar um dos primeiros assassinos em série da cidade que, anos depois, receberia o apelido de Big Apple.