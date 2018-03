Basílica Conceição da Praia ganha site; fiéis podem acender vela virtual

Site foi lançado neste domingo

Maria dos Santos, 66 anos, é uma beata fervorosa, daquelas que andam pelos corredores da igreja, durante a missa, para saber se tudo está no seu devido lugar. Quando quer fazer algum pedido, acende uma vela no santuário ou aos pés dos santos - acredita que assim consegue ser atendida. Dedicada à Basílica Santuário de Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, há mais de 30 anos, Maria sabe que agora a basílica conta com um site, embora revele que não tem muita paciência para a tecnologia.

"Eu prefiro tudo na presença, essas coisas de internet, virtual... Nunca sei quem tá do outro lado da 'linha'. Eu sou sincera: prefiro estar presente, vendo, chorando, frente a frente, pedindo", comenta Maria.

A beata também sabe que por lá será possível os fiéis terem acesso a história da basílica, a sua irmandade e a programação completa, como horários das missas e os eventos, além de acompanhar a liturgia diária e até acender uma vela virtual. Essas duas últimas funcionalidades ainda estão em construção na página lançada na manhã deste domingo (18), durante a Santa Missa, presidida pelo Reitor da Basílica, padre Adilton Pinto Lopes.

Aproximação

Padre Adilton disse que espera que o site sirva com um meio evangelizador, aproximando aqueles fiéis que são devotos da basílica mas que, por alguma circunstância, estão longe dela. E até ser utilizado como uma espaço para os pedidos e agradecimentos.

"O site terá espaço para as pessoas colocarem os seus nomes, agradecerem a Deus pelas graças alcançadas, pedirem orações para as pessoas doentes, com dificuldades. Saberemos, então, assim, o que essas pessoas estão precisando e vamos orar por elas", explica o padre.

A vela virual, explica ainda o padre, serve como uma forma dos fiéis agradecerem, mesmo estando do outro lado da tela, mesmo estando longe da basílica. "A graça é a mesma. Essa vela, mesmo sendo virtual, simboliza o nosso amor, carinho e respeito a Deus", conclui.

Ramona acredita que site vai ajudar a atrair público jovem (Foto: Betto Jr./CORREIO)

Jovens

A auxilar administrativa da Irmandade da Conceição da Praia, Ramona de Oliveira, 33, percebe que, aos poucos, os jovens estão se distanciando da igreja. Algo natural, já que a fé vem se perdendo com as novas gerações. O site, acredita, foi lançado em uma boa hora, justamente para tentar aproximar e cativar os fiéis mais jovens.