Batem um bolão: 10 jogadores gatos para ficar de olho na Copa

A Copa do Mundo só começa em junho, mas o CORREIO preparou uma lista com alguns dos atletas bonitões que devem participar da competição

Quem aí está ansioso para a Copa do Mundo? Tudo bem que a edição sediada no Brasil sempre deixará saudades, mas a verdade é que quase quatro anos se passaram desde então, e a competição já está prestes a recomeçar. A abertura está marcada para o dia 14 de junho, com o duelo entre a anfitriã, a Rússia, e a Arábia Saudita, em Moscou. Já a Seleção Brasileira faz seu primeiro jogo contra a Suíça, dia 17 do mês, em Rostov.

De olho na Copa, o CORREIO preparou uma listinha diferente - com dez gatos que (provavelmente) irão participar dos confrontos. Confira: