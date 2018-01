Batida entre dois carros deixa 10 feridos na Praia do Forte

As causas da batida ainda são investigadas pela Polícia Rodoviária

Dez pessoas ficaram feridas na colisão entre dois carros na manhã deste domingo (7) na região de Praia do Forte, em Mata de São João. O helicóptero do Grupamento Aéreo (Graer), da Polícia Militar, foi acionado e socorreu os dez feridos para os hospital do Subúrbio, em Salgador e o Geral de Camaçari.

A vítima mais grave era uma senhora de 56 anos, que aparentemente sofreu fratura na região da bacia. Guarnições do Batalhão de Polícia Rodoviária (BPRv) e uma ambulância da Concessionária Litoral Norte (CLN) que administra a BA-099 deram apoio prestando os primeiros socorros depois da batida.

"Chegamos rápido e conseguimos prestar os primeiros socorros às vítimas. Felizmente todos foram levados conscientes", explica o comandante do Graer, tenente-coronel Renato Lima.

As causas da batida ainda são investigadas pela Polícia Rodoviária. Depois do choque, um dos veículos saiu da pista e capotou na ribanceira.

(Foto: Graer)