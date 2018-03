Batidas em descompasso

Histórias de pessoas que ganharam vida nova através da doação de órgãos costumam provocar grande comoção. Não é para menos, afinal, é a narrativa de alguém que renasce a partir da morte de outro. Muitas vezes, desconhecido. Na última sexta-feira, o CORREIO contou uma delas, a de Cosme Brito, portador de Doença de Chagas que recebeu a chance de reviver plenamente. No entanto, a trajetória de Cosme retrata também a realidade do transplante de coração na Bahia, onde o SUS não realiza cirurgias do tipo desde 2015.

A última cirurgia de transplante cardíaco feito na unidade pública estadual de referência, o Hospital Ana Nery, foi justamente a de Cosme. Embora com equipamentos de ponta e um time de profissionais altamente capacitados, o Ana Nery não realiza o procedimento há mais de dois anos. A justificativa apresentada à reportagem do CORREIO para tamanho intervalo é a mesma usada por autoridades em Saúde Pública quando indagados pela imprensa sobre problemas do setor: não há recursos suficientes.

Em síntese, o SUS paga hoje R$ 43 mil por um transplante de coração, mas o custo do hospital com a cirurgia gira de R$ 100 mil a R$ 200 mil, a depender da complexidade do caso. É este o cálculo monetário da vida, algo difícil de explicar a familiares de 15 pacientes cardíacos crônicos na Bahia que aguardam na fila, entre a agonia e a esperança. Com isso, quem depende do procedimento é enviado para o Ceará e Pernambuco, dois estados nordestinos mais avançados nessa seara.

As despesas altíssimas para encaminhar e manter o paciente nesses dois centros correm às expensas do estado emissor. O que revela, no mínimo, que a real causa do vácuo de cirurgias no estado não tem origem apenas na insuficiência de verbas. É bem provável que a explicação principal venha da falta de engajamento do Poder Público e de gestores da área de saúde com a causa em questão.

Em especial, por que os alegados problemas de caixa poderiam ser resolvidos com travas capazes de impedir que a incapacidade administrativa e a corrupção drenassem recursos do setor beneficiado com a mais gorda fatia do orçamento da União, estados e municípios, como é fácil constatar nos frequentes escândalos envolvendo propinas e fraudes no SUS.

Já vontade política e comprometimento para derrubar os gargalos da saúde pública dependem de governantes e, por efeito sequente, do corpo de gestores. De nada adianta campanhas para incentivar a doação de órgãos se ela não vem acompanhada de programas eficientes e bem financiados para ampliar a oferta de cirurgias e de tratamento para transplantes, cuja recuperação depende de medicamento de alto custo.

A Política Estadual de Incentivo à Doação de Órgãos, Tecidos e Transplantes, lançada pelo governo do estado em 22 de setembro de 2015, destina em média R$ 11 milhões por ano para as etapas de captação, exames preparatórios e procedimentos cirúrgicos, fora o que é repassado através do SUS. Dinheiro considerado pouco para alavancar transplantes, mas não para realizar o mínimo.

O que efetivamente não vem sendo feito quando o assunto é transplante de coração. A julgar pela longa interrupção desde a cirurgia realizada no Ana Nery. Em relação aos outros órgãos, a realidade também é menos animadora. A Bahia ocupa há anos as últimas colocações em matéria de transplantes de fígado e rim, embora tenha a quarta maior fila de espera do país, até o fim do ano passado composta de aproximadamente 1,8 mil pacientes. E todos eles querem um dia sorrir como faz Cosme Brito.